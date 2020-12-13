إصابة 23 شخصاً في انفجار بالقرب من مركز للشرطة الباكستانية جنوب إسلام آباد

أعلنت الشرطة الباكستانية أن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت بالقرب من مركز للشرطة في مدينة روالبندي يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 23 شخصاً.

وفي البداية قالت الشرطة إن قنبلة يدوية ألقيت بالقرب من محطة لتصفية المياه على الجانب الآخر من الطريق قرب مركز الشرطة، لكن بعد حين، أكد أحسان يونس وهو ضابط شرطة كبير في روالبندي، أن الانفجار كان من عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق.

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بليغة، بينما تلقى آخرون رعاية طبية وخرجوا من المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

يقع المقر الرئيسي للجيش الباكستاني في روالبندي، على بعد حوالي 15 كيلومتراً (9 أميال) جنوب العاصمة إسلام آباد.

ووقع انفجار مماثل على جانب الطريق في روالبندي في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بالقرب من محطة حافلات مزدحمة.

وفي حزيران / يونيو، انفجرت قنبلة على جانب طريق في سوق مزدحم بالمدينة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15.

وشهدت باكستان عشرات الهجمات للمتشددين على قوات الأمن وأهداف أخرى في السنوات الأخيرة.

وفي أكتوبر / تشرين الأول، أسفر انفجار قوي عن مقتل ثمانية طلاب على الأقل وإصابة 136 آخرين في معهد ديني إسلامي في ضواحي مدينة بيشاور الشمالية الغربية.