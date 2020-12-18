شاهد: كوريا الشمالية تحيي الذكرى التاسعة لوفاة والد كيم جونغ أون

أحيا الكوريون الشماليون أمس الخميس الذكرى التاسعة لوفاة زعيم البلاد السابق كيم جونغ إل والد الرئيس الحالي كيم جونغ أون.

وخرجت الجماهير إلى موقع تل مانسو الشهير في العاصمة بيونغ يانغ حيث يقبع تمثالان لكيم جونغ إل ووالده ومؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ.

وأطلقت وكالة الأنباء الكورية الشمالية على الحدث اسم "أعظم يوم تذكاري وطني" كما أوردت قيام الرئيس كيم جونغ أون بزيارة قصر كومسوسان حيث حيث دُفن والده وجده.

إلا أن احتفالات الذكرى هذا العام لم تتضمن الكثير من الفعاليات السنوية المعتادة بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.