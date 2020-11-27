كوريا الشمالية تُعدم أشخاصا وتُغلق البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا

ترددت أنباء عن إعدام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لشخصين على الأقل وحظر الصيد في البحر وإغلاق العاصمة بيونغ يانغ كجزء من الجهود المحمومة للحماية من فيروس كورونا والأضرار الاقتصادية.

وأمرت حكومة بيونغ يانغ الدبلوماسيين في الخارج بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تستفز الولايات المتحدة لأنها قلقة بشأن النهج الجديد المحتمل للرئيس المنتخب جو بايدن بشأن كوريا الشمالية. ونقل أحد المشرعين، ها تاي كيونغ، عن وكالة الاستخبارات الوطنية قولها إن كيم يُظهر "غضبًا مفرطًا"، ويتخذ "إجراءات غير عقلانية" بشأن الوباء وتأثيره الاقتصادي. وقال ها تاي كيونغ إن جهاز المخابرات الوطني أبلغ المشرعين أن كوريا الشمالية أعدمت صرافًا بارزًا في بيونغ يانغ الشهر الماضي بعد تحميل الشخص المسؤولية عن انخفاض سعر الصرف. ونقل عن وكالة المخابرات الوطنية قولها إن كوريا الشمالية أعدمت أيضا مسؤولا كبيرا في أغسطس-آب لانتهاكه اللوائح الحكومية التي تقيد البضائع التي يتم جلبها من الخارج، ولم يتم التعرف على الشخصين.

وحظرت كوريا الشمالية صيد الأسماك وإنتاج الملح في البحر لمنع إصابة مياه البحر بالفيروس، حسبما قالت وكالة الاستخبارات الوطنية للمشرعين. كما وضعت كوريا الشمالية مؤخرًا بيونغ يانغ ومقاطعة جانغ قانغ الشمالية قيد الإغلاق بسبب مخاوف من الفيروس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت إجراءات إغلاق في مناطق أخرى حيث وجد المسؤولون أن بضائع غير مصرح بها تم إحضارها، نقلاً عن جهاز المخابرات الوطني.

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية قامت أيضًا بمحاولة قرصنة فاشلة على شركة أدوية كورية جنوبية واحدة على الأقل كانت تحاول تطوير لقاح لفيروس كورونا.

أكدت كوريا الشمالية أنها لم تعثر على حالة إصابة واحدة بالفيروس على أراضيها، وهي تبذل جهودًا كبيرة لمنع انتشار الفيروس التاجي. وقد يكون لتفشي المرض عواقب وخيمة لأن نظام الرعاية الصحية في البلاد لا يزال هشا ويعاني من نقص مزمن في الإمدادات الطبية.

وأجبر الوباء كوريا الشمالية على إغلاق حدودها مع الصين، أكبر شريك تجاري لها ومانح للمساعدات، في يونيو-حزيران. ووجه الإغلاق إلى جانب سلسلة من الكوارث الطبيعية خلال الصيف، ضربة قوية لاقتصاد كوريا الشمالية، الذي كان يخضع لعقوبات بقيادة الولايات المتحدة. وبلغت تجارة كوريا الشمالية مع الصين في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 530 مليون دولار، وقد ارتفعت أسعار السكر والتوابل بشكل مطرد.

قالت مجموعات مراقبة كوريا الشمالية في سيول إن سعر صرف الوون الكوري الشمالي مقابل الدولار قد انخفض مؤخرًا بشكل كبير لأن الناس وجدوا أماكن قليلة لاستخدام العملات الأجنبية بعد قطع التهريب إلى حد كبير في أعقاب إغلاق الحدود مع الصين.

ووفقًا لإفادة وكالة الاستخبارات الوطنية، أمرت كوريا الشمالية البعثات الدبلوماسية في الخارج بعدم استفزاز الولايات المتحدة، محذرة سفراءها من العواقب إذا تسببت تعليقاتهم أو أفعالهم المتعلقة بالولايات المتحدة في أي مشاكل في العلاقات مع واشنطن.

تلتزم حكومة كوريا الشمالية بالصمت حيال فوز بايدن في الانتخابات على الرئيس دونالد ترامب، الذي عقد معه كيم جونغ أون ثلاث قمم غير مسبوقة عامي 2018-2019 حول مستقبل الترسانة النووية لكوريا الشمالية. بينما توقفت الدبلوماسية في نهاية المطاف، استمرت الاجتماعات في مساعدة كيم وترامب في بناء علاقات شخصية ووقف الإهانات والتهديدات بالدمار التي تبادلاها سابقًا.

واستشهد النائب كيم بيونغ كي بالقول إن كوريا الشمالية تُظهر القلق لأن علاقاتها الودية مع ترامب أصبحت عديمة الجدوى، وعليها أن تبدأ من الصفر في التعامل مع إدارة بايدن المقبلة.

يناقش الخبراء ما إذا كانت كوريا الشمالية ستستأنف تجربة صاروخية كبيرة قريبًا لمحاولة لفت انتباه بايدن. خلال التغييرات الحكومية السابقة في الولايات المتحدة، غالبًا ما أطلقت كوريا الشمالية أسلحة كبيرة لزيادة نفوذها في المفاوضات المستقبلية مع إدارة أمريكية جديدة.