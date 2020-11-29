كوريا الشمالية تشدد قواعد الدخول إلى البحر لمكافحة الفيروس

أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن كوريا الشمالية تشدد القيود على دخول مياه البحر في إطار خطوات مشددة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد يومين من إعلان كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية حظرت الصيد البحري.

ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن البلاد تحشد المزيد من وحدات مكافحة الفيروسات وتضع خطوات قوية "لإزالة العناصر غير الصحية تمامًا التي يمكن أن تساعد في انتشار الوباء" خلال الشتاء. يقول بعض الخبراء إن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر على نطاق أوسع خلال الطقس البارد عندما يقضي الناس عادة وقتًا أطول في الداخل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن المسؤولين يتخذون إجراءات صارمة لمكافحة الوباء على طول المناطق الحدودية لمنع الفيروس من دخول البلاد. ففي المناطق الساحلية الأمامية، كانت السلطات تضع قواعد أكثر صرامة للمغامرة في البحر وجمع المواد القذرة في المياه.

وأكدت كوريا الشمالية أنه لم يتم العثور على حالة إصابة واحدة بالفيروس على أراضيها، وهو ادعاء شكك فيه خبراء خارجيون. وعلى الرغم من ادعائها، أغلقت كوريا الشمالية حدودها بسرعة وطردت الدبلوماسيين وعزلت السكان الذين يشتكون من أعراض الفيروس. قد يكون لتفشي المرض بشكل كبير في كوريا الشمالية عواقب وخيمة بسبب نظام الرعاية الصحية المتدهور والنقص المزمن في الأدوية.

ذكرت كوريا الشمالية سابقًا وضع قيود على دخول البحر، وجاء تقرير يوم الأحد بعد أن أبلغ جهاز تجسس في كوريا الجنوبية المشرعين الجمعة أن خطوات مكافحة الفيروس في كوريا الشمالية تشمل حظر صيد الأسماك وإنتاج الملح في البحر، وكذلك إغلاق العاصمة بيونغ يانغ ومقاطعة جاغانغ الشمالية ومناطق أخرى.

كما استشهد المشرعون الذين حضروا الإيجاز المغلق بجهاز المخابرات الوطنية قولهم إن كوريا الشمالية أعدمت مسؤولاً لخرقه اللوائح التي تقيد استيراد السلع في أغسطس-آب، ومسؤول في صرف العملات بسبب انخفاض سعر الصرف في أكتوبر-تشرين الأول.

ونقلت الوكالة عن ها تاي كيونج، أحد المشرعين، قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يُظهر "غضبًا مفرطًا" ويتخذ "إجراءات غير عقلانية" بشأن الوباء وتأثيره الاقتصادي.

في سبتمبر-أيلول، اتهمت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بإطلاق النار على مسؤول صيد سمك كوري جنوبي عُثر عليه في مياه الشمال قبل أن يحرق جسده على ما يبدو تماشيًا مع سياسة مكافحة الفيروسات التي تتضمن إطلاق النار على أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني. واعترفت كوريا الشمالية لاحقًا بالقتل واعتذرت عنه، لكنها زعمت أنها أحرقت فقط جهازه العائم وليس جسده.