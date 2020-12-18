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العالم

بالصور: أهم أحداث عام 2020 بعيدا عن وباء كوفيد -19

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بقلم:  Adel Dellal
سيدة مسنة تمشي خلف جنود يقفون قبالة سياج شائكة أثناء مظاهرة في مينسك، بيلاروسيا. آب-أغسطس
سيدة مسنة تمشي خلف جنود يقفون قبالة سياج شائكة أثناء مظاهرة في مينسك، بيلاروسيا. آب-أغسطس   -   حقوق النشر  AP Photo
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شهد العام 2020 أحداثاً مهمة وكبيرة صنعت المستجدات وأثرت على يوميات وحياة الملايين من الناس حول العالم بشكل مؤقت أو دائم. ومع أن وباء كوفيد-19 العالمي طغى على الأخبار في 2020 بشكل مباغت، اخترنا أن نوثق لكم، بالصورة، مجموعة من الأحداث نرى أنها ذات قيمة كبيرة، حدثت خلال العام الذي سنودعه قريباً...

نهاية عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي

Yves Herman/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
أعضاء البرلمان الأوروبيYves Herman/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أعضاء البرلمان الأوروبي ينشدون ويمسكون بأيديهم بعد الموافقة على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل. 29 يناير-كانون الثاني 2020

حرائق الغابات في أستراليا

SGT Christopher Dickson/ADF via AP
حرائق الغابات في أسترالياSGT Christopher Dickson/ADF via AP

ضابط محطة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز يشاهد الحرائق من نافذة طائرة سي-130 جي هركول وألسنة اللهب تتصاعد من بعيد.

AFP
تمثال ظل صامدا خلال الحريقAFP

تمثال يقف في منزل محترق بعد حريق الغابات الذي استمر طوال الليل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. 6 يناير-كانون الثاني 2020

الحكم على هارفي وينستين بالسجن 23 عاماً

Bebeto Matthews/AP Photo
هارفي وينستينBebeto Matthews/AP Photo

هارفي وينستين يغادر محكمة مانهاتن بعد يوم ثانٍ من اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. 16 يناير-كانون الثاني 2020.

نشأة "بلاك لايفز ماتر" التي أصبحت حركة عالمية

AFP
حركة حياة السود مهمةAFP

متظاهرة تصرخ "حياة السود مهمة" أثناء عاصفة ممطرة أمام حديقة لافاييت بجوار البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن 5 يونيو-حزيران 2020.

Julio Cortez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
مظاهرات مينيابوليسJulio Cortez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أحد المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية بعد وفاة جورج فلويد، وهو يرفع علم الولايات المتحدة إلى الأعلى كعلامة على الضيق. مينيابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية. 28 مايو-أيار 2020.

المذنب "نيو وايز" يضيئ السماء

AP Photo
صورة للمذنبAP Photo

يظهر المذنب "نيو وايز" في السماء وأثناء المساء بالقرب من لاس فيغاس بنيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. 16 يوليو-تموز 2020.

انفجار مرفأ بيروت: الكارثة

Hassan Ammar/AP Photo
صورة لانفجار مرأ بيروتHassan Ammar/AP Photo

هدى كنو، 11 سنة يحملها عمها مصطفى بعد وقت قصير من انفجار مرفأ بيروت ، لبنان. 4 أغسطس-آب 2020.

AFP
بيروتAFP

منظر جوي يظهر الأضرار التي لحقت بالعاصمة اللبنانية بيروت بعيد انفجار المرفأ. لبنان 7 أغسطس-آب 2020.

مظاهرات بيلاروس من أجل الديمقراطية

AP Photo
Dmitri LovetskyAP Photo

أنصار المعارضة البيلاروسية يشعلون هواتفهم ويلوحون بالعلم الوطني البيلاروسي القديم خلال مسيرة احتجاجية أمام مبنى الحكومة في ميدان الاستقلال بالعاصمة مينسك.

AP Photo
Dmitri LovetskyAP Photo

سيدة مسنة وهي تسير خلال المظاهرات البيلاروسية

وفاة روث بادر غينسبورغ، قاضية المحكمة العليا الأمريكية وبطلة حقوق المرأة

AP Photo
Erin SchaffAP Photo

موظفة تضع صورة للقاضية روث بادر غينسبورغ قبل احتفال تكريمي خاص في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة 25 سبتمبر-أيلول 2020.

AP Photo
Alex BrandonAP Photo

طفلة ترتدي زي الفتاة الخارقة تحيي القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ قرب مبنى المحكمة العليا الأمريكية. 23 سبتمبر-أيلول 2020، واشنطن، الولايات المتحدة.

حرائق الغابات حطمت الرقم القياسي في ولاية كاليفورنيا مع اتلاف أكثر من 1.6 مليون هكتار

AP Photo
Noah BergerAP Photo

أتلفت حرائق الغابات فندق "غلاس مونتاين إن" في سانت هيلينا بكاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. 27 سبتمبر-أيلول 2020

النزاع المسلح في إقليم ناغورني قره باغ

AFP
Alexander NemenovAFP

أضرم قرويون النار بيوتهم ومزارعهم في ناغورني قره باغ النار قبل الفرار إلى أرمينيا وقبل تسليم جزء من أراضيهم إلى أذربيجان. 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020

احتراق مخيم موريا للمهاجرين

AFP
Angelos TzortzinisAFP

امرأة تحمل طفلاً بالقرب في محاولة للفرار من ألسنة اللهب بعد اندلاع حريق كبير في مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية. 9 سبتمبر-أيلول 2020.

جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية

AP Photo
John MinchilloAP Photo

متظاهر يحمل لافتة أثناء في انتظار ظهور نتائج الانتخابات في العاصمة واشنطن، الثلاثاء 3 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.

وفاة دييغو مارادونا

AP Photo
Fabio Sasso-La Presse via APAP Photo

عشاق دييغو مارادونا يُشعلون الأنوار أثناء تجمعهم تحت لوحة جدارية لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا في نابولي بإيطاليا. 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.

نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية من قبل شركة مملوكة للقطاع الخاص لأول مرة

AP Photo
John RaouxAP Photo

اثنان من رواد الفضاء غادرا في رحلة اختبار سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية. 30 مايو-أيار 2020.

AP Photo
John RaouxAP Photo

رواد فضاء ناسا في طريقهم إلى منصة إطلاق مهمة سبايس إكس كرو 1 إلى محطة الفضاء الدولية في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال. 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.