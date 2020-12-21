شاهد: كورونا يستهدف أحلام المهاجرين في الولايات المتحدة

كثيرون هم الذين اتخذت حياتهم منحى مأساوياً مع تفاقم جائحة فيروس كورونا، وماريسول غونزاليس، هذه المرأة التي تركت موطنها السلفادور وهاجرت إلى الولايات المتحدة تنشد في ذلك حياة كريمة من وراء مهنتها في التدليك والعلاج الطبيعي، هذه المهنة التي شملتها القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء، فما كان من المرأة إلا أن تطرق أبواب العمل في مجالات أخرى لتغطية نفقات الغذاء والمأوى، وبالكاد وجدت لها عملاً كخادمة في أحد المنازل، لكن المردود المادّي لم يكن ليؤمن لها الحد الأدنى من متطلبات العيش وهي التي تعيل أطفالها بعد أن هجرهم وإياها والدُهم.