مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا والسلطات تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة

أعلنت مصر عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ اشهر عدة، مما أجبر السلطات على اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية، ومن بينها قرار إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة.

وتم تسجيل أكثر من 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد و 42 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 127970 حالة إصابة من بينهم 7209 حالة وفاة على الأقل.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء في القاهرة، عن الحصيلة الجديدة لأعداد المصابين بالوباء القاتل.

ولفتت زايد إلى تجهيز وزارة الصحة 363 مستشفى بطاقة 35 ألف سرير لاستقبال المصابين بمرض كوفيد_19.

وشددت على ضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر في الأيام المقبلة.

وطالبت السلطات المواطنين باتباع إجراءات وقائية مشددة وبارتداء الأقنعة الواقية للوجه.

وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري في كلمة له، عن اتخاذ الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية المشددة لمكافحة الموجة الثانية من وباء كورونا.

وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية والمواطنين بهذه الإجراءات لتجنب الإغلاق الكلي.

وأعلنت الحكومة المصرية عن إلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة 2021 والتجمعات المخصصة لإحياء هذه المناسبة، وذلك ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا.