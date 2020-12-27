منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا ليس الأخير والحيوان والبيئة أساسيان لصحة الإنسان

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، في رسالة وجهها عبر الفيديو بمناسبة حلول "اليوم الدولي للاستعداد للأوبئة" إن وباء كوفيد-19 لن يكون الأخير. وفي اليوم الذي يحتفى به للسنة الأولى قال غيبريسوس "التاريخ يقول لنا إن الوباء العالمي لن يكون الأخير، وإن الأوبئة واقع حياتي".

ورأى المسؤول الأممي أن ردّات الفعل على انتشار الوباء حول العالم كانت "تنم عن قصور في الرؤية لدرجة خطيرة"، حيث أن جهات كثيرة ضخت الأموال لحل الأزمة، من دون التحضير للأزمات المقبلة.

وأضاف قائلاً "يمكننا التأكد من أن أولادنا وأولادهم (أحفادنا) سيرثون عالماً آمناً ومنيعاً عبر ضخّ الاستثمارات في قطاعات الصحة العامة، المدعومة من قبل الحكومات...".

وأشار غيبريسوس أيضاً إلى الروابط"الحميمة" بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب، قائلاً إن أية جهود لتحسين صحّة الإنسان سيكون مصيرها الفشل إذا لم تأخذ بعين الاعتبار القاعدة التي تربط بين الإنسان والحيوان، والتهديد الوجودي الذي يسبب به التغير المناخي، الذي يجعل كوكبنا مكاناً مناسباً بدرجة أقل للسكن".

وحتى الآن توفي نحو 1.8 مليون شخص حول الكوكب منذ بدء انتشار كوفيد-19 في الصين في أواخر 2019، بينما أصيب بالفيروس التاجي نحو 80.3 مليون شخص. وظهرت في المدة الأخيرة سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا، وأكدت عدّة دول تسجيل إصابات بها.