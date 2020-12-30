وزير الخارجية الاسرائيلي: قررت الانسحاب من حزب أزرق أبيض.. سآخذ استراحة للتفكير في مواصلة طريقي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي الأربعاء انسحابه من حزب "أزرق ابيض" الذي يترأسه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والذي تزداد الانشقاقات داخله ويتراجع التأييد له بين الناخبين.

وقال أشكينازي في تغريدة على تويتر "أشكر صديقي المقرب وشريك دربي بيني غانتس وتمنيت له النجاح، لقد قررت ألاّ أخوض انتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل ضمن "كاحول لافان"(أزرق أبيض).

وأضاف "لقد غيرنا خطاب ضمّ المناطق (الأراضي الفلسطينية) الأمر الذي فتح نافذة لفرص لاتفاقيات السلام وقمنا معًا بمنع أي محاولة لمغامرات سياسية وقانونية".

وتابع "سآخذ استراحة من أجل التفكير في مواصلة طريقي، وسأبقى في منصبي في وزارة الخارجية بالقدر المستطاع".

وجاء انسحاب أشكينازي بعدما انسحب وزير العدل آفي نيسنكورن بدوره من "أزرق أبيض" وانضم إلى حزب وسطي جديد أسسه رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي وأطلقه مساء الثلاثاء تحت اسم "الإسرائيليون".

وأشكنازي هو سادس عضو في الكنيست ينسحب من الحزب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار أشكينازي الانسحاب جاء بعد خلاف شديد بينه وبين غانتس على خلفية المفاوضات التي أجراها الأخير مع حزب الليكود.

وأعلن غانتس الثلاثاء عزمه على خوض الانتخابات العامة المقررة في آذار/مارس، على الرغم من الانشقاقات داخل حزبه الوسطي وتراجع التأييد له بين الناخبين وفق ما تظهر استطلاعات الرأي.

وستكون المرة الرابعة في أقل من عامين التي يخوض فيها غانتس الانتخابات في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ولا يزال نتانياهو على رأس السلطة بعد انسحاب أعضاء في الكنيست من حزب "أزرق أبيض" واستقالة وزير للحزب من الحكومة، في وقت ينادي كثيرون بضرورة تنحي غانتس من رئاسة الحزب من أجل المحافظة على مستقبل الحزب.

لكن مساء الثلاثاء ظهر غانتس بمظهر المتحدي في حديث تلفزيوني قائلا "أنا أسست أزرق أبيض وأنوي الاستمرار فيه".

لكنه اقر بصعوبة أن يكون على رأس أي تحالف يمكن أن يخلف تحالف نتانياهو الحالي، وبالتالي قد لا يكون على رأس الحكومة.

وقال "في الانتخابات المقبلة هناك حزب واحد وقائد واحد سيخسر، وأحزاب كثيرة وقادة كثيرون سيفوزون وينضمون إلى بعضهم البعض لتشكيل الحكومة المقبلة".

وعُين غابي أشكينازي وزيرا للخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بين نتانياهو وغانتس. وشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من 2007 إلى 2011.