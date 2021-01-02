شاهد: رغم الحظر وكورونا... حفل سري صاخب في فرنسا بمناسبة رأس السنة والشرطة تفشل في منعه

لم يمنع حظر التجول المفروض في فرنسا والإجراءات الصحية التي تمنع التجمعات والحفلات من حضور المئات من جميع أنحاء فرنسا وحتى خارجها لحفل أقيم بسرية شمال غرب فرنسا بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وواجهت الشرطة الفرنسية مقاومة عنيفة جرح خلالها بعض عناصرها خلال محاولتها منع إقامة الاحتفال الذي شارك فيه نحو 2500 شخص منهم فرنسيون وأجانب، لم يلتزموا التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد رغم موجه تفشّيه الجديدة.

وكان عدد كبير من المشاركين في الاحتفال لا يزالون موجودين ظهر الجمعة، ولم يكن معظمهم يضع كمامات، فيما موسيقى التكنو لا تزال تصدح في المكان.

وكانت مروحية تحلّق فوق الموقع لكنّ دون تواجد لعناصر الشرطة على مقربة من الحظائر التي كان الاحتفال يقام فيها بمنطقة ليورون، جنوب مدينة رين.

وأعلنت الشرطة المحلية أن عناصرها "حاولوا منع" هذا الاحتفال لكنهم ووجهوا "بتصرفات عدائية عنيفة" من بعض المشاركين.

وأضافت الشرطة أن المحتجين "أضرموا النار في عربة للدرك، وتسببوا بأضرار في ثلاث مركبات أخرى، ورشقوا العناصر بالزجاجات والحجارة مما تسبب بإصابات طفيفة" لبعضهم.

وتسجل الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا ارتفاعاً كبيراً، وقد بلغت الخميس نحو 20 ألفاً في 24 ساعة.

وانتشر مسعفون في المكان لتوزيع سوائل التعقيم والكمامات "سعياً إلى الحدّ من مخاطر تفشّي الفيروس داخل الحفلة" التي كانت محظورة بقرار من الشرطة.

وأوضحت الشرطة ان النيابة العامة فتحت تحقيقاً في شأن "تنظيم تجمع احتفالي بطريقة غير مشروعة"، و"ارتكاب أعمال عنف متعمدة في حق أشخاص يمثلون السلطات العامة".