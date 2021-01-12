نزالات قوية بين أسماء لامعة في اليوم الثاني لبطولة الماسترز للجيدو بالدوحة

شهد اليوم الثاني من بطولة الماسترز تألق بطلة العالم أربع مرات الفرنسية كلاريس أغبينينو التي كانت مرة أخرى في مستوى الحدث وقدمت عروضا قوية في الأدوار الأولى، حيث اسقطت خصومها واحدا تلو الآخر إلى غاية وصولها إلى النهائي.

وفي تكرار لبطولة ماسترز في نسخة 2018 و 2019 واجهت كلاريس اليابانية نابكورا نامي في النهائي، وعززت كلاريس تقدمها بحركة كوسوتو غاري رائعة لتسجلين نقطتين مقابل نطقة واحدة لمنافستها وتفوز بثاني لقب ماسترز لها.

و تم تسليم الميداليات من قبل رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر.

وقالت كلاريس عقب تتويجها "كنت أعرف أنها ستكون مقابلة صعبة لأنها مقاتلة جيدة ومن الصعب دائما منافسة اليابانيين، كنت أفكر يجب أن أتحكم في المقابلة وانتظر حتى النهاية، إلى أن تسنح الفرصة، كنت مستعدة ونفذت حركتي".

كان رجل اليوم الثاني نجم جورجيا الصاعد تاتو غريغ لاشفيلي الذي حصل على ميدالية ذهبية في البطولة الأوروبية وأضاف إلى رصيده اليوم ذهبية أخرى بعدما سجل إيبون في جميع نزالاته باستثناء واحدة.

وفي المباراة النهائية كان الهولندي دي ويت يقاتل بشدة لكن الجورجي فاز بحركة "وازآري" و "ساساي تسوريكومي آشي" تلاهما بحركة تثبيت مسجلا إيبون.

وقدم الميداليات مدير الرياضة الرئيسي في الاتحاد الدولي للجودو فلورين دانيال لاسكو.

وقال تاتو غريغالاشفيلي عقب تتويجه "أحاول أن أكون قوياً في كل تقنية تاشي وازا، ني وازا، وأحاول دائمًا أن أكون الأفضل في كل تقنية، أنا سعيد لأنني فعلت كل شيء بأفضل طريقة اليوم، خاصة في النهائي".

في فئة وزن أقل 73 كغ للرجال، فاز بطل العالم عام 2018 الكوري الجنوبي آن شن غريم بأول ميدالية ذهبية له في الماسترز.

وقدمها له نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو مانويل لاراناغا.

أما في فئة أقل من 70 كغ للنساء فازت اليابانية يوكو أونو بالذهبية وهذه أول مرة تصل فيها أونو إلى نهائي بطولة ماسترز، وقدم الميداليات مدير الرياضة في الاتحاد الدولي للجودو فلاديمير بارتا.