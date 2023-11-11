المنتخب المغربي تحت 17 عاماً وبداية جيدة في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا

بقلم: يورنيوز

كشف سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، عن تشكيلة النخبة الوطنية التي تواجه في هذه اللحظات من يومه الجمعة 10 نونبر 2023، منتخب بنما لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم التي تحتضنها إندونيسيا.

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حقق المنتخب المغربي تحت 17 عاماً بداية جيدة في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا، بفوزه على بنما 2-0 الجمعة على ملعب "جيلورا-بونغ-تومو في سورابايا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى.

وبكر ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 16 بواسطة مدافع الجيش الملكي سيف الدين شلاغمو، إثر تمريرة من لاعب وسط اتحاد طنجة عبد الحميد معلي.

وفرض معلي نفسه نجما للمباراة بصناعته الهدف الثاني أيضا عندما مرر كرة إلى مهاجم الفتح الرباطي أيمن إيناير تابعها داخل المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع.

ويشارك "أشبال الأطلس" في النهائيات التي انطلقت عام 1985، للمرة الأولى في تاريخه بعد بلوغهم دور الاربعة في بطولة إفريقيا التي أقيمت في الجزائر في أيار/مايو الماضي، عندما أنهوها وصفاء للسنغال التي تخوض غمار العرس العالمي للمرة الأولى في تاريخها.

وتصدر المغرب الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي السابق سعيد شيبا، المجموعة الأولى التي تضم إندونيسيا المضيفة والإكوادور اللتين تلتقيان لاحقا في المباراة الافتتاحية للنهائيات التي تستمر حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثانية الإثنين المقبل ضد الإكوادور، قبل أن يلتقي إندونيسيا في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول الخميس المقبل.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة الى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد.

واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في حزيران/يونيو الماضي.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 ألقاب من اصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.