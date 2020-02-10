بعد 10 سنوات دون هزيمة...بطل العالم الفرنسي تيدي يخسر في عقر داره وسط دهشة عشاق لعبة الجيدو

شهد اليوم الثاني من بطولة الغراند سلام للجيدو في باريس عودة الملك إلى اللعبة، إنه الفرنسي تيدي رينر البطل الأولمبي مرتين، وبطل العالم عشر مرات الذي لم ينهزم طيلة 154 نزالا خاضها على التوالي في جميع مشاركاته.

الجمهور الفرنسي كان على موعد مع مفاجئة مدوية وغير متوقعة، بعدما سقط تيدي على يد خصمه الياباني كاغوارا كوروكو، الياباني صنع التاريخ بعد فوزه على تيدي الذي لم ينهزم طيلة عشر سنوات.

لكن الجودو هي رياضة متقلبة، وعندما واجه كوروكو خصمه الهولندي هينك غرول المباراة النهائية، خسر بعدما نفذ غرول حركة رائعة.

لقد كان خروجا قاسيا للياباني الذي فعل ما لا يمكن تصوره، لكن بالنسبة لغرول كان هذا نصرًا كبيرًا.

وقال غرول :

"باريس هي واحدة من أكبر المسابقات في العالم، الحشد مدهش، لم أصدق يوم أمس أنني أستطيع الفوز. ظننت أنني أستطيع الحصول على ميدالية، لكن الفوز أمر صعب للغاية. كل شيء جاء دفعة واحدة، نفس الشيء عندما فزت بأوساكا العام الماضي، كان مميزًا أيضًا. نعم، 34 سنة وما زلت هنا"

في فئة أقل من 70 كغ تألقت اليابانية يو كو أونو بعد منافسة شرسة، لتفوز في النهائي بتسجيلها إيبون من حركة سيو ناغي على مواطنتها ساكي نيزوي وتخطف خامس لقب لها في غراند سلام.

وتسلمت ميداليتها من قبل سفيرة الإتحاد الدولي للجيدو نادية كومانيشي.

في فئة أقل من 90 كغ، فاز نيكولوز شيرازديفيلي المصنف الأول عالمياً على الياباني ناكازاوا في النهائي الذي انتهى بإحدى أكبر الرميات في البطولة، حيث طبق شيرازاديفيلي على ناغاسا تقنية رائعة، كان مسروراً لإضافته لقب بطولة باريس غراند سلام في إلى سجل إنجازاته المثيرة.

وحصل على ميداليته من قبل رئيس الاتحاد الدولي للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية رينيه فاسي ل.

في فئة الوزن الثقيل، هتف الجمهور الفرنسي مجددا لبطلة الأوروبية السابقة رومان ديكو التي فازت بثاني ذهبية لها على التوالي في بطولة الجيدو.

وتغلبت الفرنسية على بطلة أوروبا الحالية البيلاروسية مارينا سلوتسكايا.

وحصلت ديكو على ميداليتها من قبل نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيورجي جاتيان.

وقالت ديكو:

"يوجد الكثير من الفرنسيين الموجودين هنا لمشاهدة الفريق الفرنسي، إن الفوز ببطولة سلام كبرى في باريس أمر جميل للغاية "

حركة اليوم كانت من تنفيذ الفائز بالميدالية الفضية في وزن أقل من 81 كغ، الأوزبكي شرف الدين بلتابوف. الذي عرف كيف يعكس من هجوم منافسه ساغي موكي، عرض أثار إعجاب الحشود الفرنسية العارفة بأبجديات اللعبة