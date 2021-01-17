القضاء المصري يُصادر أموال 89 عنصرا من قياديي الإخوان المسلمين

قضت محكمة مصرية الأحد بمصادرة أموال 89 من قادة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية في العام 2013، بحسب مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها الى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء الى جماعة إرهابية".

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن.

ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية واعضائها".

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013، شن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملة قمع استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ثم امتدت الى كل أطياف المعارضة.