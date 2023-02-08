الاعدام لشخص والمؤبد لـ 11 آخرين في مصر دينوا بالإرهاب

قضت محكمة مصرية بالإعدام لشخص والسجن المؤبد لمدة 25 عاما لأحد عشر آخرين، تمّت إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في قضية عرفت اعلاميا باسم "خلية داعش العمرانية"، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

وأفادت الصحيفة في عددها الصادر الاربعاء أن "محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر شرق القاهرة، قضت الثلاثاء بالإعدام لشخص، بينما عاقبت 11 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما)". كما شملت أحكام القضية، السجن بحق ستة متهمين لفترات تراوحت بين 10 و15 عاما، وبراءة أربعة أشخاص. ولا تزال أمام المتهمين فرصة الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم "تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها خلال الفترة بين عامي 2015 وسبتمبر-أيلول 2019" و"المشاركة في أحداث العنف والشغب بمنطقة العمرانية، غرب القاهرة" و"الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة".

وشهدت مصر موجات متلاحقة من أعمال العنف والاعتداءات، التي استهدفت خصوصا أفراد الأمن، عقب إطاحة الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تحظر السلطات المصرية الجماعة التي صنفتها تنظيما إرهابيا.

وبحسب بيانات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، شهدت مصر منذ مطلع العام الجاري أحكاما بالإعدام بحق 39 متهما في قضايا مختلفة، بالاضافة إلى 46 آخرين أحيلت أوراقهم إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.