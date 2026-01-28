انفتاح ليبي على العالم.. طرابلس تُبرم صفقات نفطية مع باريس وواشنطن وتوقع مذكرة تفاهم مع القاهرة

وقّعت حكومة طرابلس اتفاقاً لتطوير قطاع النفط يمتد على مدار 25 عاماً مع شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأميركية، في خطوة قد تضاعف إنتاج شركة الواحة للنفط أضعافاً.

وتُعد ليبيا صاحبة أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، وكانت في السابق تنتج كميات يومية تقارب إنتاج السعودية، غير أن الاستثمارات الدولية في قطاع النفط الليبي تراجعت عقب الحرب الأهلية عام 2011، والتي أطاحت بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وتنتج شركة الواحة، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، نحو 350 ألف برميل يومياً. ومن شأن الاتفاق الذي وُقّع يوم السبت أن يفتح المجال أمام استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، بهدف رفع الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً.

وينص الاتفاق على تطوير أربعة حقول نفطية جديدة، إلى جانب برنامج استكشاف يشمل 19 منطقة امتياز، ما يتيح لشركتي "توتال" و"كونوكو فيليبس" الاستفادة من النفط الليبي، الذي يُعتبر من الأقل كلفة عالمياً في الاستخراج، لعقود مقبلة.

وتتوقع طرابلس تحقيق عائدات لا تقل عن 376 مليار دولار خلال 25 عاماً من الاتفاق، بحسب ما أكّد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على منصة "إكس".

واعتبر الدبيبة أن شراكة طرابلس مع الشركتين "تمثل إنجازاً نوعياً وفريداً، يعكس تعزيز علاقات ليبيا مع أكبر وأكثر الشركاء الدوليين تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي".

ويُنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها ذات دلالات جيوسياسية، حيث تمثل إشارة "ثقة" من شركات الطاقة الدولية، فضلاً عن حكومتي فرنسا والولايات المتحدة، في حكومة الدبيبة بطرابلس.

وفي إطار تعزيز التعاون، وقعت طرابلس مذكرتي تفاهم مع شركة شيفرون الأميركية وحكومة مصر للتعاون في مجالات الخدمات اللوجستية للطاقة، والاستكشاف والإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر القائم بين القاهرة وشرق ليبيا، الذي يسيطر عليه خليفة حفتر، وذلك بسبب دعم حفتر لقوات "الدعم السريع" في السودان بالسلاح، والتي تتقاتل مع الجيش السوداني المدعوم من مصر وتركيا والسعودية.

وقد أُعلن عن الاتفاقيات خلال قمة للطاقة والاقتصاد عُقدت في طرابلس، بحضور المبعوث الأميركي مسعد بولس، والد مايكل بولس، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان إن "إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن توسيع شراكة كونسورتيوم الواحة مع كونوكو فيليبس يُعد مثالاً بارزاً على تعمّق التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا".