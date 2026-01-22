ليبيا: إصابة رئيس الشرطة القضائية برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة

أُصيب رئيس جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، اللواء فرج المبروك، برصاص مسلحين مجهولين الخميس، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية ليبية.

وأدان جهاز الشرطة القضائية حادثة إطلاق النار التي استهدفت المبروك أمام مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة الجديدة بتاجوراء، الواقعة في الضواحي الشرقية للعاصمة طرابلس.

وفي بيان له، أكد الجهاز أن "هذه الأعمال الإجرامية تُشكل انتهاكا صارخا للقانون والأخلاق، واعتداء مباشرا على سلطة الدولة ومؤسساتها، وتستهدف مسؤولين أثناء تأديتهم واجباتهم".

ويتلقى اللواء فرج جمعة المبروك الرعاية الطبية في مستشفى بطرابلس، نقل إليها لتلقي العلاج فور وقوع الحادث، بحسب ما نشره جهاز الشرطة القضائية عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال جهاز الشرطة القضائية إن "الطاقم الطبي بالمستشفى قدّم من جانبه شرحاً موجزاً عن الوضع الصحي للواء فرج المبروك" وأكد أن "حالته مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

من جهتها، نددت وزارة العدل الليبية، التي يتبع لها جهاز الشرطة القضائية، بـ"الاعتداء الجبان"، مؤكدة أن إصابة المبروك وُصفت بأنها "طفيفة".

وتتولى الشرطة القضائية في ليبيا تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وحفظ الأمن داخل المحاكم والسجون.

وشهد جهاز الشرطة القضائية أزمة حول رئاسته خلال العام الماضي، منذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إعفاء صبري محمد هدية وتكليف وكيل وزارة العدل علي الشتيوي بمهام الرئيس، حيث وصل الملف إلى ساحة القضاء، إذ قررت محكمة استئناف طرابلس إبطال قرار الدبيبة بإعفاء هدية.

كما أعلن منتسبون بالجهاز رفضهم إقالة هدية من مهام منصبه "دون توضيح الأسباب الموضوعية والمهنية" لهذا الإجراء"، وفق تعبيرهم، داعين إلى إبعاد "الشرطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو مناطقية".

وسبق أن تحدث الدبيبة عن أهمية إصلاح جهاز الشرطة القضائية، وإنهاء هيمنة الميليشيات عليه، قائلا إن هذا الإجراء "مشروع وطني بامتياز، لن يتراجع عنه أبدا"، مشددا على الاستمرار في "إعادة هيكلة الجهاز لضمان عدم اختراقه من المجموعات المسلحة".

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي ومقتله عام 2011، حيث تتنازع السلطة في البلاد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليا ومقرها طرابلس في غرب البلاد، وسلطة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر.