النرويج: غرامة قياسية بحق تطبيق "غريندر" للمواعدة

يواجه تطبيق المواعدة "غريندر" غرامة قياسية في النرويج قدرها مائة مليون كرونة (11.73 مليون دولار) بتهمة التشارك غير القانوني للبيانات، على ما أعلنت هيئة حماية البيانات النرويجية الثلاثاء.

ويُتهم هذا التطبيق الذي يعرّف عن نفسه بأنه "أكبر شبكة عالمية للقاءات بين المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا وأحرار الجنس"، بتشارك بيانات التموضع الجغرافي وعناصر من ملفات المستخدمين مع جهات خارجية لأهداف تسويقية.

وقال مدير هيئة "داتاتيلسنت" بيورن إريك ثون في بيان إن "خلاصتنا الأولية تبيّن أن غريندر قدّم بيانات شخصية عن مستخدميه لعدد من الجهات الثالثة من دون أساس قانوني".

ولفتت الهيئة النرويجية إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع القواعد العامة بشأن حماية البيانات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2018.

وقررت الهيئة إخطار "غريندر" بفرض غرامة تمثل 10 في المائة من إجمالي إيراداته السنوية، أي حوالى عشرة ملايين دولار، وهو مستوى غير مسبوق في البلد الاسكندينافي.

وأمام "غريندر" مهلة حتى 15 شباط/فبراير لإبداء موقفه في القضية.

وتعود الاتهامات الموجهة للتطبيق إلى ما قبل نيسان/ابريل 2020، تاريخ تغيير "غريندر" قواعد الاستخدام الخاصة به.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، رفعت الهيئة النرويجية للمستهلكين شكوى ضد "غريندر" وخمسة تطبيقات أخرى، بينها "موباب" الذي تديره "تويتر"، بتهمة انتهاك قواعد حماية البيانات الشخصية.

ولا تزال الدعاوى الأخرى قيد الدرس، وفق هيئة حماية البيانات النرويجية.