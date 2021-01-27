الحكومة البولندية تعلن دخول قرار جديد يمنع معظم حالات الإجهاض حيّز التنفيذ

أعلنت الحكومة البولندية اليوم، الأربعاء، أن حكم المحكمة الدستورية الذي يحظر الإجهاض فعلياً سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في اليوم نفسه في الجريدة الرسمية.

وقضت المحكمة الدستورية، التي أجريت عليها إصلاحات كبيرة من قبل المحافظين في السلطة، في أكتوبر/ تشرين الأول، بمنع الإنهاء الطوعي للحمل في حالة إصابة الجنين بتشوه خطير.

وقالت المحكمة آنذاك إن الإجهاض "يتعارض" مع الدستور، وهذا يعني، فعلياً، أن القرار الجديد سيؤدي إلى حظر أي نوع من أنواع إجهاض.

وتستثنى فقط حالات الاغتصاب وسفاح القربى أو عندما تكون حياة الأم في خطر.

سبق وأن تظاهر المئات من الأشخاص في العاصمة البولندية احتجاجاً على القرار القضائي الذي يقضي بمنع شبه كامل للإجهاض.