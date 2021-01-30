رغم تلقيه جرعتي لقاح فايزر...نائب في الكونغرس الأمريكي يصاب بكورونا

كشف مكتب النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي ستيفن لينش الذي سبق له وأن تلقى جرعتين من اللقاح الأمريكي فايزر- بيوتيك المضاد لفيروس كورونا أن نتائج تحليل بي سي أر الذي خضع له الجمعة جاءت إيجابية. وأوضح المكتب في بيان أن النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوسْتْ كان قد تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيوتك وأجرى تحليلا للكشف عن الاصابة بكوفيد-19 قبل حضور مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن في الـ 20 يناير-كانون الثاني الجاري وكانت نتائجه سلبية.

وتابع المكتب أن لينش قرر إجراء اختبارا جديدا للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي بعد أن ثبتت إصابة موظف في مكتبه في بوسطن بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتضمن البيان أن لينش لا يظهر أي أعراض لكوفيد-19، وأنه سيخضع للعزل التلقائي الموصي به وأنه سيواصل نشاطه في الكونغرس عن بعد، مضيفا أنه سيصوت بالوكالة خلال النشاطات المقبلة الكونغرس المقررة الأسبوع المقبل.

ويعد لينش، العضو الثاني في وفد الكونغرس الخاص بولاية ماساتشوسْتْ الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية بعد أن أعلنت الخميس النائب الأمريكي لوري تراهان أن نتائج التحليل الذي أجرته كانت إيجابية بعد اختبارات دورية أجرتها سابقا كانت نتائجها سلبية.