كورونا يدفع ماكرون لمقامرة سياسية خطيرة

قامر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رفضه فرض إغلاق وطني ثالث لاحتواء كوفيد-19، وهو أمر جاء بخلاف التوقعات ونصائح أكبر مستشاريه العلميين.

وفضّل الرئيس البالغ 43 عاما تشديد القيود المفروضة أصلا على السفر والتسوّق، خلال اجتماع لحكومته عُقد الجمعة، بعد أسبوع بدا أن حكومته كانت تمهّد خلاله لإغلاق جديد.

ووضعت الخطوة فرنسا على مسار مختلف عن ذاك الذي سلكته جارتاها الكبيرتان بريطانيا وألمانيا، في وقت تنتشر النسخة البريطانية المتحوّرة والأكثر عدوى من الفيروس بشكل متسارع في أنحاء أوروبا.

الخشية من موجة جديدة

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد "كل شي يؤشر إلى احتمال وقوع موجة جديدة (من الإصابات) جرّاء النسخة المتحوّرة، لكن لعل بإمكاننا تجنّبها بفضل الإجراءات التي قررناها في وقت مبكر والتي يحترمها الفرنسيون".

وأشار فيران إلى أنه بخلاف الحال في دول أخرى، فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالكاد ارتفع الأسبوع الماضي، متحدّثا عن مؤشرات أخرى مطمئنة على غرار عدم الزيادة في آثار الفيروس التي تم كشفها في مياه الصرف الصحي.

وفرضت الحكومة الفرنسية حظرا ليليا مشددا للتجول بعدما انتهى الإغلاق الثاني في كانون الأول/ديسمبر، بينما لا يزال عدد الوفيات البالغ حوالى 250 يوميا أقل من ربع الأعداد المسجّلة في كل من بريطانيا أو ألمانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن ماكرون يشعر بالقلق من تداعيات فرض إغلاق آخر، بينما تحاول البلاد جاهدة التعامل مع التداعيات النفسية لنحو عام من القيود، إلى جانب الركود العميق.

ونقلت "جورنال دو ديمانش" عن ماكرون قوله للوزراء خلال اجتماع الجمعة "، أنه حتى وإن كان المسار ضيّقا، فإنه ينبغي سلكه. وأضاف: "عندما تكون فرنسيا، تملك كل ما تحتاج اليه للنجاح شرط أن تتجرّأ وتجرّب".

ويرجّح البعض أن تكون صور أعمال الشغب التي شهدتها هولندا الأسبوع الماضي أثّرت في موقفه، ولكن عبر مخالفته حدس وزير الصحة فيران وغيره من أعضاء مجلسه العلمي، الذي يتولى ملف كورونا، يأخذ ماكرون على عاتقة مسؤولية تحمّل قرار قد تكون نتائجه عكسية.

وعنونت "جورنال دو ديمانش" على صفحتها الأولى: "لماذا قال ماكرون لا؟"، ما يعني أنه لن يكون هناك أي التباس مستقبلا بشأن الشخصية المسؤولة عن نتائج القرار إيجابية كانت أم سلبية.

حملة انتخابية

ويشير العديد من الخبراء، نقلا عن دراسات منذ ظهر الوباء، إلى أن فرض تدابير إغلاق مبكرة هي الطريقة الأكثر فعالية لأن مدّتها عادة تكون أقصر وتخفض من حجم الضرر الاقتصادي بالمجمل.

وقال مستشار للرئيس لم يتم الكشف عن هويته لصحيفة "لو موند": "إن الوضع خطير ولكن نعتقد أن لدينا الإمكانات التي تسمح لنا بالانتصار على ما سيحدث، الأمر يستحق التجربة".

وأفاد مصدر آخر للصحيفة أن فرض إغلاق آخر أمر مطروح، ما يعني وجود احتمال أن تبدّل الحكومة نهجها. وصرّح المستشار "في حال شهدنا في الأيام المقبلة زيادة هائلة في عدد الإصابات بالوباء، فسنتحرّك".

ماكرون واليمين المتطرف

لكن مصداقية الحكومة ووضوح رسائلها على المحك قبل 15 شهرا فقط من الانتخابات الرئاسية، التي يتوقع أن يواجه ماكرون فيها زعيمة اليمين المتشدد التي يزداد حضورها مارين لوبان.

وفي وقت يسعى للفوز بولاية ثانية، ستتركّز الأنظار على سجّل الرئيس الفرنسي في طريقة إدارته لأزمة الفيروس، بما في ذلك تدابير الإغلاق وحزم الدعم الاقتصادي وحملة التطعيم.

وأظهر استطلاع نشرته "جورنال دو ديمانش" الأحد، أن 36 في المائة فقط أعربوا عن ثقتهم بطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة مقابل 64 في المئة. واتّهمت لوبان الحكومة بالتصرّف "ككلب ميت يطوف بينما يحركه مجرى المياه"، مستعيرة عبارة استخدمت للمرة الاولى خلال سنوات الحروب والاضطرابات التي شهدتها فرنسا في عهد الجمهورية الثالثة.

وقالت لوبان الأسبوع الماضي: "لدينا شعور بأننا نُقذف دون أن نترقب إطلاقا، ودون أن ننظر إلى الأمام ودون اتخاذ أي قرارات تسمح لنا بتجنّب، عندما يكون الأمر ممكنا، إغلاق أول وثان وثالث".

لكن عندما يتعلّق الأمر برفض تدابير الإغلاق، يبدو أن الرأي العام يخالف ماكرون ولوبان على السواء. وأظهر استطلاع لـ"جورنال دو ديمانش" الأحد أن 60 في المئة من المستطلعين يفضّلون فرض إغلاق، لكن معظمهم يؤيد بقاء المدارس والمتاجر غير الأساسية مفتوحة.