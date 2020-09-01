السعودية ترجىء مؤتمر "دافوس في الصحراء" إلى العام المقبل

أرجأت السعودية مؤتمرا استثماريا سنويا على غرار منتدى دافوس إلى كانون الثاني/يناير المقبل مع استمرار جائحة كوفيد-19 بتعطيل حركة السفر العالمية، وفق ما قال منظمون الثلاثاء.

ومؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل" الذي يسعى إلى إظهار المملكة كوجهة استثمار ديناميكية وكان مقررا في تشرين الأول/أكتوبر، سوف ينعقد الآن من 26 إلى 28 كانون الثاني/يناير. وقال المنظمون "بعد دراسة وتقييم دقيقين للتوقعات المتعلقة بالسفر وشركات الطيران العالمية، فضلا عن الإجراءات التي يفرضها عدد كبير من الدول (...) قررنا تأجيل النسخة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار".

والمؤتمر الذي يوصف بأنه دافوس في الصحراء أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017 لجذب المستثمرين الأجانب والترويج لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.

لكن في العام 2018 دفعت جريمة قتل الكاتب جمال جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في اسطنبول عددا من القادة ورجال الأعمال للانسحاب من المؤتمر في اللحظة الأخيرة. وشهد المؤتمر دفعا جديدا العام الماضي مع تراجع الغضب العالمي تجاه الجريمة.

واحتشد آلاف المشاركين وبينهم قادة دول ومستثمرون كبار من وول ستريت وصنّاع السياسات من عشرات دول العالم في فندق الريتز-كارلتون. وكان من بين أبرز المشاركين العام الماضي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.