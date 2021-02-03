شاهد: شاب أمريكي يتعلم استخدام تعابير وجهه ويديه من جديد بعد زراعهما في عملية جراحية نادرة

يحاول الشاب الأمريكي جو ديمو العودة إلى استخدام تعابير وجهه من خلال إشراف طبي بعد مرور ستة أشهر على عملية زراعة وجه نادرة أجريت له في أغسطس الماضي.

وتعرض جو ديمو (22 سنة) قبل سنتين إلى حروق بالغة على مستوى الوجه والأطراف بعد حادث سيارة ليخضع لاحقا إلى عملية خطيرة لزراعة الوجه واليدين.

ويتعلم جو استخدام عضلات وجهه الجديد للابتسام أو الغمز ورفع حاجبيه، أو غلق وفتح عينيه، وعضلات يديه للإمساك بالأشياء.

ويقول جو "كنت أعلم أنها ستكون خطوات صغيرة على طول الطريق… يجب أن يكون لديك الكثير من الحافز والصبر. وعليك أن تظل قويا".

ويتعين على جو تناول أدوية مدى الحياة لتجنب رفض جسمه لعمليات الزرع، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مستمر لاكتساب الإحساس والوظائف في وجهه ويديه الجديدتين.

وقال خبراء إن العملية التي أجريت لجو في المركز الطبي الجامعي "لانغون هيلث" في نيويورك كانت ناجحة لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت للتأكد من ذلك.

وأحصت الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء التي تشرف على نظام زراعة الأعضاء في الولايات المتحدة، 18 عملية لزراعة الوجه حول العالم، و 35 عملية لزراعة اليدين.

لكن عمليات زراعة الوجه واليدين المتزامنة نادرة للغاية وقد تم تجربتها مرتين فقط من قبل.

وكانت المحاولة الأولى في عام 2009 لمريض في باريس توفي بعد حوالي شهر فقط من العملية بسبب مضاعفات.

بعد ذلك بعامين، حاول أطباء في بوسطن إجراء العملية على امرأة تعرضت للهجوم من قبل شمبانزي، لكنهم اضطروا إلى إزالة الأيدي المزروعة بعد أيام قليلة فقط.

وقال الدكتور بوهدان بوماهاك وهو جراح في مستشفى بريغهام في بوسطن ، "حقيقة أنهم يستطيعون القيام بذلك أمر غير عادي ...أعلم أن الأمر معقد بشكل لا يصدق، إنه نجاح هائل ".