اعترض سكان يانغون، العاصمة المالية والاقتصادية لميانمار، الأربعاء ولليلة الثانية على التوالي، على الانقلاب العسكري الذي حصل مؤخراً في البلاد، وذلك عبر الضرب على الأواني والقدور لنحو نصف ساعة. وجاء هذا الاعتراض الرمزي بعدما اتمهت الزعيمة أونغ سان سو تشي بخرق القانون عبر عقد اتفاقيات تجارية ممنوعة...
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