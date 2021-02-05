تعيين الملياردير مايكل بلومبورغ مجدداً مبعوثاً أممياً خاصاً للمناخ

عُيّن الملياردير مايكل بلومبورغ الذي كان مرشحا للرئاسة الأمريكية عام 2020، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للتغيّر المناخي، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في بيان.

وسبق أن عُيّن رجل الأعمال البالغ من العمر 78 عاما والذي شغل منصب رئيس بلدية نيويورك بين 2002 و2013، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للمدن والتغيّر المناخي عام 2014.

وجاء في البيان أن "بلومبرغ سيدعم عمل الأمين العام في مجال تنمية وتعزيز التحالفات بين الحكومات والشركات والمدن والهيئات المالية للالتزام (بمستوى كاربون) صفر قبل العام 2050، وفقاً لاتفاقية باريس" حول المناخ.

ويرأس بلومبرغ أيضا مجلس إدارة مجموعة "سي 40" حول المناخ، وهي شبكة تضمّ رؤساء بلديات 97 مدينة كبيرة في العالم تبذل جهوداً كبيرة للترويج لمراعاة البيئة والطاقات المتجددة على المستوى المحلي.

وبلومبرغ الذي يحتل المرتبة 14 بين أصحاب الثروات عالمياً بحسب مجلة "فوربز"، ترشح في تشرين الثاني 2019 للانتخابات التمهيدية الديمقراطية للانتخابات الرئاسية عام 2020. لكن رغم استثماره مئات ملايين الدولارات في حملته، اضطر للانسحاب في آذار/مارس 2020 بعد أن سجّل نتائج مخيبة للآمال. وأعلن آنذاك دعمه لجو بايدن.