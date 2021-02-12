الانتخابات الإقليميّة في كتالونيا: اختبار لتأثير الأزمة الصحية على النزعة الانفصالية

يتوجه أكثر من 5 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في شمال شرق كاتالونيا في إسبانيا، لإجراء انتخابات تمتحن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الحركة الانفصالية في هذه المنطقة المضطربة.

تقلّد المشرعون المؤيدون للاستقلال السلطة في الحكومة الإقليمية التي تتخذ من برشلونة مقراً لها على مدار العقد الماضي. وعلى الرغم من أن الاشتراكي الموالي للوحدة سلفادور إيلا، وزير الصحة الإسباني السابق، يأمل في إنهاء هيمنة الانفصاليين على السلطة المحلية، فإن النتيجة ليست واضحة على الإطلاق وفقًا لاستطلاعات الرأي.

ومن المرجح أن تنخفض المشاركة في الانتخابات بسبب الارتفاع المقلق للإصابة بكوفيد-19.

تأتي الانتخابات الإقليميّة بعد أن اضطرت السلطات لتشديد القيود على الأنشطة الاجتماعية لوقف زيادة أخرى في الإصابات. لذلك، بينما سيكون للكتالونيين حرية التصويت طوال يوم الأحد، ستظل محلات بيع الطعام مفتوحة فقط لتناول الإفطار والغداء وسيؤدي حظر التجول إلى إرسال الجميع إلى المنزل بحلول الساعة 10 مساءً.

كان الرئيس الإقليمي المؤقت لكتالونيا بيري أراغون قد أراد تأجيل الانتخابات التي دعا إليها قبل زيادة عدد الإصابات بعد عيد الميلاد، لكن المحكمة قضت بضرورة المضي قدمًا. أجلت منطقتان إسبانيتان أخريتان الانتخابات إلى الصيف حتى تنخفض معدلات العدوى. وأجرت البرتغال المجاورة، التي تضررت من الفيروس، انتخابات وطنية الشهر الماضي.

وقال بيرنات سولي، المسؤول البارز في الحكومة الكاتالونية والمسؤول عن تنظيم الانتخابات، هذا الأسبوع: "يمكننا ضمان أن تكون مراكز الاقتراع آمنة".

ستكون هذه الانتخابات هي الأولى منذ تصويت مثير في عام 2017 في أعقاب محاولة فاشلة من قبل حكومة كتالونية يسيطر عليها الانفصاليون لإعلان الاستقلال عن بقية إسبانيا. حافظت القوى المؤيدة للانفصال على أغلبية ضئيلة، حيث شغلت 70 مقعدًا في المجلس المكون من 135 عضوًا، في ذلك التصويت، ولكن على أقل من نصف الأصوات الشعبية بفضل قوانين الانتخابات التي تعطي وزناً أكبر للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

مع وجود تسعة أحزاب، لا يُتوقع أن يفوز أي حزب بأغلبية مطلقة، حيث يحتمل المراقبون السياسيون أن تظل مسألة الانفصال حاضرة بين الناخبين وستزيد فقط من الانقسام المتساوي تقريبًا بين السكان.

قالت آنا صوفيا كاردينال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كتالونيا "لا أعتقد أن يتغير الكثير. سيظل الانفصاليون هم الجزء الأكثر كثافة بين الناخبين، ومن المرجح أن يفوزوا بأغلبية أخرى من المقاعد".

وسيتنافس الحزبان الرئيسيان المؤيدان للانفصال، حزب "اليسار الجمهوري" وحزب يمين الوسط "معاً من أجل كاتالونيا"، لمعرفة أيهما يمكن قيادة القوات التي تريد إقامة دولة كتالونية مستقلة بين إسبانيا وفرنسا.

ومع ذلك، على عكس السنوات الأخيرة ، لم يعد الحزبان اللذان شكلا حكومة ائتلافية بتقديم عرض انفصالي آخر على المدى القصير. وأدى السّجال الداخلي بينهما في النهاية إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم الأحد. ويتمثل هدفهما المباشر في عفو الحكومة عن القادة المسجونين الذين حاولوا الانفصال عام 2017.

ويستعد إيلا، الذي استقال من وزارة الصحة الشهر الماضي، لتعزيز الحزب الاشتراكي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقيادة تكتل الأحزاب الموالية. من المتوقع أن يلحق الاشتراكيون خسائر كبيرة بالليبراليين، الذين فشلوا في الاستفادة من فوزهم في انتخابات 2017 وحافظوا على مقاعدهم في المعارضة.

الحاضر الجديد في السباق هو حزب "فوكس" اليميني المتطرف، الذي من المقرر أن يدخل الغرفة الإقليمية لأول مرة، على الأرجح على حساب الحزب الشعبي المحافظ التقليدي، الذي يجسد المعارضة الكبرى لحكومة سانشيز اليسارية على الصعيد الوطني، والذي قلّل من حدة لهجته التي كانت قاسية ضد الانفصاليين في الحملة الانتخابية.

وقالت آنا صوفيا كاردينال "لدى الحزب الشعبي تحديات كبيرة، إذا تغلب عليه حزب (فوكس)، ستتأثر إستراتيجيته، ليس فقط في كتالونيا ولكن في جميع أنحاء إسبانيا."