الاتحاد الأوروبي سيضاعف مساهمته في آلية كوفاكس للقاحات لتبلغ مليار يورو

قال مصدر أوروبي الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال اجتماع مجموعة السبع مضاعفة مساهمته في نظام التطعيم ضد فيروس كورونا لتصل إلى مليار يورو. وستعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال الاجتماع أيضا عن تبرع الاتحاد بمئة مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم حملة التطعيم في إفريقيا، بحسب المصدر نفسه.

وستموّل هذه المساهمة المضاعفة من ميزانية الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة خلال هذا الاجتماع الذي يركز على تقاسم اللقاحات، بتقديم أربعة مليارات دولار لدعم آلية كوفاكس التابعة للامم المتحد والتي أسستها منظمات عدة بما فيها منظمة الصحة العالمية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وتهدف آلية كوفاكس إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ل20 في المئة من سكان حوالى 200 بلدا ومنطقة، لكنها تتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لـ92 من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة. وإذا كانت القوى العظمى بدأت حملات تطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع مع نسب نجاح متفاوتة، فإن القلق يتزايد بشأن البلدان الفقيرة.

وعشية اجتماع دول مجموعة السبع، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن ترك الدول الفقيرة هو امر "غير معقول". واقترح في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تنقل الدول الغنيّة ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا الموجودة لديها، إلى القارّة الإفريقيّة التي تفتقر إليها بشدّة وذلك "بشكل سريع جدا" بما يتيح "للناس رؤيتها لحظة وصولها".