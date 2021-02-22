تحقيق قضائي واسع في اليونان في قضية اغتصاب قاصرين

فتحت السلطات اليونانية تحقيقاً قضائياً واسعاً في مزاعم تتعلق باعتداءات جنسية وتحرش بعد الصدمة التي سببها توقيف المدير الفني السابق للمسرح الوطني اليوناني ديميتريس لايناديس المُلاحق بتهم اغتصاب عدد من القصر.

وأعلنت نقابة الممثلين أنها تلقت في الأسابيع الأخيرة مئات الشكاوى ضد لايناديس، وهو مخرج مسرحي وممثل معروف، وضد مسرحيين آخرين.

وسلّم رئيس النقابة سبيروس بيبيلاس إلى النيابة العامة في أثينا الإثنين عناصر تتعلق بهذا الملف بعد فتح تحقيق في هذه الادعاءات، بحسب مصدر قضائي.

كذلك أمرت النيابة العامة الإثنين بفتح تحقيق في مقالات نُشرت في وسائل الإعلام تشير إلى عنف جنسي ضد مهاجرين قاصرين غير مصحوبين بذويهم تلقوا دروساً مسرحية مع لايناديس (56 عاماً).

وتصاعدت منذ كانون الثاني / يناير الماضي اتهامات التحرش والاعتداء الجنسي في الوسطين الثقافي والرياضي في اليونان، في إطار موجة #مي تو ("أنا أيضاً") العالمية، كانت شرارتها الرياضية صوفيا بيكاتورو الحاصلة على ميداليتين أولمبيتين في الإبحار.