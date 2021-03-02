كمامات ومعقمات وأجهزة لمكافحة كورونا داخل دائرة التحذير الأوروبي

ذكرت المفوضية الأوروبية أن ما يقرب من 10 بالمائة من تحذيراتها بشأن خطورة استخدام منتجات غير غذائية يتم تداولها في أسواق الاتحاد الأوروبي العام الماضي، كانت مرتبطة بفيروس كورونا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن 9 بالمائة من التحذيرات التي أصدرها العام الماضي نظامُ الإنذار المصمم لسحب المواد الخطرة من الأسواق، تتعلق بمنتجات لمكافحة فيروس كورونا، وإن الغالبية من النسبة المذكورة تخص كمامات لا يوفّر استخدامها حماية من الفيروس، و ثمة مواد أخرى تم التحذير من خطورتها، كالمعقمات التي تحتوي على مواد كيميائية سامةأو معقمات بالأشعة فوق البنفسجية تعرض مستخدميها للإشعاع.

وأضافت المفوضية الأوروبية في بيانها أن 161 تحذيراً صادراً عن نظام الإنذار المذكور كان بشأن الكمامات، و13 تحذيراً كان تتعلق بمعقمات اليدين، و18 تحذيراً يخص أجهزة تصدر أشعة فوق البنفسجية.

يذكر أن وزارة الصحة البلجيكية طالبت مواطنيها الأسبوع الماضي بالتخلي "فورا" عن استخدام كمامات من قماش تصنعها شركة آفروكس، ريثما تصدر نتائج التحقيق والتي أشارت حسب تقرير أحيل إلى معهد سونسيانو للتحقيق بشأنه، بـ "احتمال" وجود مواد "سامة" في مكونات الكمامات التي وزعتها الحكومة البلجيكية مجانا عبر الصيدليات في حزيران/ يونيو الماضي.