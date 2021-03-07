اليابان تهيمن على بطولة غراند سلام للجودو في طشقند بحصدها 9 ذهبيات

هيمن فريق الجودو الياباني على فعاليات بطولة غراند سلام في طشقند التي شهد يومها الثالث والأخير (الأحد) نزالات فئة الوزن الثقيل.

وحسم المصارعون اليابانيون نتيجة 4 نهائيات لصالحهم من أصل 5.

ففي وزن أقل من 78 كغ، فازت اليابانية أوميكي مامي بتنفيذها لحركتي وازا آري وهاري غوشي على منافستها الكرواتية كارلا برودان.

لتضيف بذلك تاسع ميدالية ذهبية إلى سجلها الحافل بالانتصارات.

وقالت أوميكي " كلاعبي الجودو فإن ساحة معركتنا هي على البساط، هناك يمكننا أن نتألق. أنا سعيدة بالعودة للمنافسة، ويسعدني أنني فزت بالميدالية الذهبية".

أما في وزن أزيد من 78 كغم فازت بطلة العالم اليابانية سون أكيرا على البرازيلية سوزا بيتريز في انتصار تكتيكي.

فيما سجل كاغورا كوكورو في فئة أزيد من 100 كغ فوزا مذهلا من حركة وزاري ليفوز بالذهبية ويواصل سلسلة حصد اليابان للميداليات في البطولة

وشهد نهائي فئة أقل من 90 كغ مواجهة قوية بين الياباني ناغازاوا كينتا والأوزبكي دافلات بوبونوف من أجل افتكاك الذهب.

وحسم الياباني ناغازوا اللقاء لصالحه من خلال حركة وزاري.

وكان الاستثناء اليوم هو البلجيكي توما نيكي فوروف الذي فاز بأول ميدالية ذهبية له على الإطلاق في بطولة غراند سلام.

بعد جولات تمهيدية قوية لنيكي فوروف في فئة أقل من 100 كغ واجه في النهائي البلغاري بوريس جورجييف، وتمكن نيكي فوروف من تنفيذ حركتي وزا آري لتحقيق الانتصار.

وقال نيكي فوروف عقب فوزه "كانت والدتي تبكي، لأنني قريب جدا منها وتعرف ما الذي مررت به، عائلتي تعرف كم عانيت وهي أكثر سعادة مني حقا ، أنا سعيد أيضا لأنني أحضرت ميدالية لابنتي الصغيرة".

ومع نهاية البطولة تصدرت اليابان ترتيب الدول من حيث الميداليات بتحقيق مصارعيها 11 ميدالية منها 9 ذهبيات إلى جانب فضية وبرونزية، فيما حلت مونغوليا ثانيا بخمس ميداليات منها ذهبيتين تبعتها كوريا الجنوبية بست ميداليات منها ذهبية واحدة.