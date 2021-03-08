واشنطن تدين هجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية وتصفه ب "السافر"

دانت الولايات المتحدة، الاثنين، الهجوم الذي شنّه الحوثيون اليمنيون ضد منشآت نفطية سعودية، واعتبرت أن المتمردين لا يبدون أي جدية حيال جهود السلام التي تقودها واشنطن.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "ندين الهجوم السافر للحوثيين بطائرة مسيّرة وبصاروخ ضد منشآت أرامكو السعودية".

وتابع برايس: "وتيرة هجمات الحوثيين على السعودية، وهجمات كهذه، ليست أفعال مجموعة جادة بشأن السلام".

وأضاف "برأينا وبرأي حلفائنا وشركائنا يتعيّن على الحوثيين أن يبرهنوا أنهم يريدون الانخراط في العملية السياسية. يتعين عليهم، بكل بساطة، أن يوقفوا هجماتهم وأن يباشروا التفاوض".

وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على رأس تنورة، وعلى أهداف عسكرية في منطقة الدمام وفي المناطق الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود اليمنية.

وأعلنت الرياض، الأحد إسقاط طائرة مسيّرة استهدفت ساحات الخزانات النفطية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقيّة واعتراض وتدمير صاروخ أطلِق باتّجاه منشآت لمجموعة آرامكو في الظهران الواقعة في شرق السعودية.

وجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أولوية لإدارته وضع حد للحرب الدائرة منذ ست سنوات في اليمن والتي أدت بحسب الأمم المتحدة إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقامت الإدارة الأمريكية الجديدة، بشطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية استجابة منها لشكاوى مجموعات إغاثية بأن التدبير الذي اتّخذته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب يعرّض عملياتها للخطر.