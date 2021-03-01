أفقر دولة عربية على شفا المجاعة ومناشدة أممية لوقف أسوء كارثة إنسانية يعرفها العالم في بلد مثخن بالحروب..

دعا الأمين للامم المتحدة أنطونيو غويتريش، خلال مؤتمر لجمع 3,85 مليارات دولار لتمويل عمليات الاغاثة في اليمن الغارق في أتون حرب بدأت منذ قرابة ست سنوات. وشدد المسؤول الأممي على مناشدته الدول المانحة إلى التبرع بسخاء لتجنيب اليمن مجاعة واسعة النطاق، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيصها 95 مليون يورو كمساعدات إنسانية لهذا البلد المنكوب لعام 2021.

وقال غويتريش خلال كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة: "أناشد جميع المانحين أن يموّلوا نداءنا بسخاء لوقف المجاعة التي تخيم على البلاد"، مضيفا "كل دولار مهم".

وأكد غويتريش خلال حديثه في المؤتمر الافتراضي على أن "خفض المساعدات (لليمن) هو بمثابة عقوبة إعدام لعائلات بأكملها"، حسب تعبيره.

وتنظّم الأمم المتحدة المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد بهدف حث دول مانحة على التبرع لجمع 3,85 مليارات دولار سريعا ومنع حدوث "مجاعة واسعة النطاق" في اليمن الذي يشهد نزاعا مدمّرا منذ أكثر من ست سنوات تاريخ إطلاق ما سمي بعاصفة الحزم الذي شنه التحالف بقيادة السعودية لطرد الحوثيين المدعومين من إيران من العاصمة صنعاء عام 2014 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي فرّ حينها إلى العاصمة السعودية الرياض.

وبينما قُتل وأصيب عشرات آلاف المدنيين في هذه الحرب، فإنّ القتال تسبّب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة ووضع ملايين السكان على حافة المجاعة.

قتال للسيطرة على مأرب وهجمات الحوثيين على السعودية

وينعقد المؤتمر في وقت يتصاعد النزاع مع محاولة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران السيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في الشمال، فيما تتكّثف الهجمات ضد السعودية الداعم العسكري الأكبر للحكومة.

وقال غوتيريش في كلمته "المجاعة ستثقل كاهل اليمن. نحن في سباق إذا ما أردنا منع الجوع والمجاعة من إزهاق أرواح الملايين"، مضيفا "ليست هناك من مبالغة في وصف شدة المعاناة في اليمن".

واعتبر غوتيريش أنه "بالنسبة لمعظم الناس، أصبحت الحياة في اليمن الآن لا تطاق. وتمثّل الطفولة في اليمن نوعا خاصا من الجحيم. هذه الحرب تبتلع جيلا كاملا من اليمنيين. يجب أن ننهيها الآن ونبدأ بالتعامل مع عواقبها على الفور".

التزام أوروبي بتقديم 95 مليون يورو

وسبق انعقاد المؤتمر إعلان مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش اليوم الاثنين عن تقديم 95 مليون يورو كمساعدات إنسانية لمكافحة الجوع.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش إن "التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي ضروري للحفاظ على المساعدات التي من شأنها إنقاذ حياة ملايين الأشخاص (في اليمن)، الذين أنهكهم عام كارثي شهد أعمال قتل وجائحة كورونا والمزيد من الانهيار الاقتصادي".

ودعا ليناركيتش الأطراف المنخرطة في الصراع الدائر في اليمن إلى "تسهيل وصول المنظمات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها وتجنيب السكّان المدنيين المزيد من المعاناة".

بعد سوء التغذية الحاد.. 16 مليون يمني بين مخالب المجاعة هذا العام

وبحسب الأمم المتحدة، سيواجه أكثر من 16 مليون شخص من بين 29 مليونا الجوع في اليمن هذا العام، وهناك ما يقارب من 50 ألف يمني "يموتون جوعا بالفعل في ظروف تشبه المجاعة".

كما تحذّر وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 400 ألف طفل تحت سن الخامسة يواجهون خطر الموت جرّاء سوء التغذية الحاد في 2021، في زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام 2020.

وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية جمعت العام الماضي 1,9 مليار دولار من أصل 3,4 مليارات دولار كان يحتاجها هذه البلد الفقير.

وأدّى نقص التمويل في 2020 إلى وقف 15 من 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن، حسبما أفادت الأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، فيما تراجعت نسبة توزيع المواد الغذائية وأُوقفت الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي.