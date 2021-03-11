السوبرانو البلغارية سونيا يونشيفا...صوت "بألوان فريدة"

تقدم السوبرانو البلغارية سونيا يونشيفا القادمة من برنامج "تور دو فورس" حفل "لقاء النجوم على المباشر" برفقة جوليان كوينتين في بث حي.

وتعرف يونشيفا بحبها للشخصيات القوية والعاطفية (الأنثوية) في الأداء.

وتعرض يونشيفا التي تعد إحدى مغنيات الأوبرا الأكثر إبهارا صوتها الفريد في المكتبة الباروكية الرائعة لدار شوسنريد في ألمانيا بتقديمها للوحات فيردي وهاندل ودوفراك وإديث بياف

تتحدث يونشيفا عن تجربتها في برنامج "تور دو فورس" أو "جولة القوة" في تقديم العروض بالقول " إنه برنامج خاص لقد أردت أن أقوم بهذه التجربة من اللحظة التي غادرت فيها دار الميتروبوليتان".

وتضيف "حدثت أشياء كثيرة في حياتي الشخصية، أصبحت أماً للمرة الثانية. تغيرت ألوان كثيرة بداخلي. أنا امرأة أخرى، أنمو وأتغير كل يوم".

تم الإشراف على سلسلة الحفلات الموسيقية التي أنشأتها أوبرا متروبوليتان على بعد آلاف الأميال من نيويورك الأمريكية.

ويقول المدير العام لأوبرا المتروبوليتان بيتر غيلب: "إنه حفل مباشر...المغنون لديهم الأدرينالين لمعرفة أن الآلاف من الناس يشاهدون على الرغم من أنهم ليسوا في الغرفة معهم. إنه الأدرينالين في الأداء الحي حيث يمكن أن يحدث أي شيء ".

تقول يونشيفا عن أدائها لأغنية "اغنية للقمر" لدفوراك: " لطالما اعتقدت أنه من الرومانسي أن تكون روحانيا وتغني للقمر، لأننا حقًا نحن من الجزء السلافي للعالم، نحن روحانيون للغاية ".

وعن أدائها للشخصيات القوية تقول "أنا أحب النساء ذوات القصص، مع الشخصية القوية والكثير الكثير من الأشياء لتقولها".

وتضيف "ولكن في كثير من الأحيان يكون الأمر مجرد إعجاب موسيقي، أستمع إليه وأقول: مستحيل أن لا أغني هذا".

تحي يونشيفا حفلا مباشرا في 12 من مارس/آذار عبر البث الحي في دار شوسنريد في ألمانيا، لشراء التذاكر ومشاهدة الحفل يرجى النقر على هذا الرابط .