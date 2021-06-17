شاهد: ثلاث سيمفونيات أسطورية تعزف في أمسية واحدة تحت إشراف العالمي ريكاردو موتي

ثلاث سمفونيات أسطورية تم عزفها في أمسية في واحدة مع فرقة فيينا فيل هارموني النمساوية تحت إشراف المايسترو الإيطالي ريكاردو موتي في أوبرا لا سكالا الإيطالية.

معظم أعضاء فرقة الأوركسترا هم من دار موزيك فيرنا في فيينا بالنمسا حيث تقام حفلة رأس السنة الموسيقية، ولدار الأوبرا هذه تقليد طويل في العزف في معهد ميلان الثقافي.

يقول رئيس أوركسترا فيل فيينا دانيال فروشر "أحضرنا طريقتنا في العزف من دار موزيكا فيرنا إلى لاسكالا وهذه هي الطريقة التي تتحول بها لاسكالا إلى موزيك فيرنا، لدي ذكريات جميلة في العزف هنا."

ويصف فروشر دار لاسكا أنها "دار أوبرا رائعة، وملاذ للثقافة يمكنك الشعور به. عندما تدخلها وتلقي نظرة على القاعة، يمكنك أن تحس بالتاريخ".

تعد هذه السنة بمثابة سنة تاريخية كذلك للموسيقى لريكاردو موتي الذي يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيس أوركسترا فيل فيينا، وكان ذلك لأول مرة في مهرجان سالزبورغ عام 1971، كما يحتفل موتي بعيد ميلاده الثمانين في نهاية شهر يوليو.

يقول مدير أوبرا لا سكالا دومينيك ماير "لقد دعوته -ريكاردو موتي- لإجراء هذا الحفل لسبب واحد: أردت أن أراه سعيدًا في دار الأوبرا حيث كان يعمل كثيرًا، حيث صنع وخلق مثل هذه اللحظات الرائعة."

وجمع موتي في هذه الامسية الموسيقية ثلاث سمفونيات لكل من مندلسون، شومان، برامز وكلهم موسيقيون ألمان.

ويقول المدير العام لأوركسترا فيينا فيل "كنت أتوقع أنه كان سيختار المزيد من الموسيقى الإيطالية، لكن هذا ما قرره. وهذا أمر مذهل، لأن هذه مقطوعات موسيقية يجمعنا بها تاريخ مشترك".