خصصت يورونيو هذا العدد من برنامجها "موزيكا" لعازفة البيانو الصينية الشهيرة يوجا وانغ والتي التقت بها في مهرجان الموسيقي الكلاسيكية في لاتفيا.

مرت مدة طويلة دون أن تقدم الفنانة عروضا موسيقية بسبب الجائحة، لكنها عادت الآن إلى المسرح لتطل على محبي الموسيقى الكلاسيكية من أوروبا.

وحلت وانغ على جورمالا وهي بلدة شاطئية في لاتفيا بالقرب مدينة ريغا بمناسبة مهرجان ريغا جورمالا الموسيقي السنوي.

تقام الحفلات الموسيقية في مدينتي ريغا وجورمالا التاريخيتين خلال المهرجان الذي يقام كل عطلة أسبوع خلال فصل الصيف لمدة شهر.

وعزفت وانغ خلال المهرجان بأسلوبها المتميز قطعا موسيقية لموزارت في قاعة ديزنتاري كونسرت في جورمالا وأبدعت بتأدية معزوفته الشهيرة باسم "بيانو كونسرتو".

وألف موزارت هذه القطعة في العاشر من فبراير عام 1785 و أداها في اليوم الموالي في فيينا، وكانت من الصدف المدهشة لعازفة البيانو الصينية أن تاريخ تأليف موزار لهذه القطعة الموسيقية يوافق نفس تاريخ ميلادها.

ورافقها وانغ الأداء خلال الحفل أوركسترا مهرجان "ماريس جانسونس" وتتكون هذه الأوركسترا من موسيقيين من أوركسترا راديو بافاريا السيمفوني، وأوركسترا برلين الموسيقية، وكونسيرت خيباووركست، وأوسلو فيلهارمونيك وتونهال زيورخ وفيلهارمونيك فيينا.

وكلها فرق أوركسترا قادها سابقا قائد الأوركسترا الراحل ماريس جانسونس.