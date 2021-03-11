الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر للقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، الخميس، الضوء الأخضر للقاح جونسون آند جونسون المؤلف من جرعة واحدة، ما يعطي لدول التكتل الـ27 الترخيص المطلوب لشراء لقاح رابع مضاد لكوفيد-19.

وتحاول المفوضية الأوروبية أن تسرع من عمليات التلقيح داخل البلدان بعد بطء شابها بسبب النقص في الإمدادات.

وقالت وكالة الأدوية إن تقييماً للبيانات أجري على لقاح جونسون آند جونسون حيث تبين أنه يلبي معايير الفعالية والجودة والسلامة المطلوبة، ولذا أعطي له الضوء الأخضر.

ويأتي الضوء الأخضر للقاح بالتزامن مع تعليق ثلاث دول أوروبية استخدام لقاح أكسفورد-أسترازينيكا ريثما تنتهي تحقيقات بشأن علاقة محتملة بين اللقاح من إنتاج الشركة السويدية البريطانية وجلطات دموية.

والدول الأوروبية التي علقت استخدام أسترازينيكا حتى إشعار آخر هي النمسا والنرويج والدنمارك.