توتر في العلاقات الإسرائيلية الأردنية...نتنياهو يوقف رحلات الطيران بين البلدين

أوقف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي رحلات الطيران بين الأردن وإسرائيل الأحد، بحسب بيان نشرته صحف إسرائيلية صادر عن مكتبه.

إرجاء زيارة الإمارات للمرة الرابعة

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة كانت مقررة لمدينة أبو ظبي في الإمارات، بعد صعوبات في التنسيق لرحلته عبر الأجواء الأردنية يوم الخميس.

وأوضح البيان بأن الأردن أخر الموافقة على مسار رحلة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية مطالبين من الجانب الإسرائيلي تحديد موعد جديد للزيارة، ردا على الخلاف حول التدابير الأمنية والتي أدت إلى إلغاء زيارة ولي العهد الأردني زيارة دينية لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وصرح أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي الخميس، إن ولي العهد الحسين بن عبد الله، ألغى زيارة دينية كانت مقررة للمسجد الأقصى، بعد أن حاولت إسرائيل فرض "إجراءات غير مقبولة"

وأوضح الصفدي أن ولي العهد "أراد إجراء زيارة دينية للمسجد الأقصى وتابع: "ألغى ولي العهد الزيارة بعد تراجع إسرائيل عن ترتيبات اتفقنا عليها ومحاولة فرض ترتيبات جديدة لا يمكن أن نقبل بها".

واعتبر خبراء اسرائيليون هذه الخطوة انتهاكا لاتفاقات السلام بين البلدين. يجدر بالذكر، أن إسرائيل والأردن قد وقعا على اتفاقية طيران تسمح تسيير رحلات جوية بين البلدين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.