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هولندا

هولندا تبدأ التصويت في انتخابات تشريعية تستمر ثلاثة أيام

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بقلم:  يورونيوز
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هولندا تبدأ التصويت في انتخابات تشريعية تستمر ثلاثة أيام
حقوق النشر  Peter Dejong/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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فتحت صبح الإثنين مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا في إطار انتخابات تشريعية تستمر ثلاثة أيام يتوقع أن تسمح لرئيس الوزراء مارك روته بالفوز بولاية جديدة.

وتستمر الانتخابات حتى الأربعاء لاحترام التدابير المتخذة في إطار مكافحة كوفيد-19 خصوصا للأشخاص الذين يعانون من ضعف حيال المرض خصصوا يومي الإثنين والثلاثاء فيما يعتبر الأربعاء يوم الاقتراع الرئيسي.

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وشوهد عدد قليل من الأشخاص يتوجهون إلى مركز اقتراع في لاهاي بعد دقائق من فتح أبوابها على ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس. ولا تزال هولندا خاضعة لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 تشمل حظر تجول ليلي.

المصادر الإضافية • أ ف ب