"نست هاب".. جهاز منزلي جديد من إنتاج غوغل يراقب المستخدم أثناء نومه

كشفت شركة غوغل الثلاثاء عن أحدث إبداعاتها، "نست هاب"، وهو جهاز منزلي جديد متصل بالإنترنت ويراقب المستخدمين أثناء نومهم.

وسيكون هذا الابتكار الأحدث لعملاق التكنولوجيا الأمريكي بمثابة اختبار لمدى ثقة المستهلكين بالشركة وإذا ما سيسمحون لها بالتجسس عليهم أثناء نومهم.

والجهاز هو عبارة عن شاشة ذكية بحجم 7 بوصات تستخدم تكنولوجيا مراقبة نوم المستهلك إذا ما سمح لهم بذلك.

إذ سيراقب عادات النوم لدى الأشخاص ما يجعلهم يستغنون عن أية أجهزة أخرى. وستوفر غوغل هذه الخاصية مجانا على مدى سنة كاملة على الأقل.

هذه التكنولوجيا تتم بواسطة شريحة تدعى "سولي" وتستخدم جهاز رادار لتتبع أثر أي حركة بما فيها التنفس.

يقدر ثمن الجهاز بـ100 دولار أمريكي وله القدرة على إظهار صور وفيديوهات كما أنه يستطيع الإجابة على الأسئلة والتعامل مع الواجبات المنزلية من خلال خاصية التحكم الصوتي التي توفرها غوغل، لكن عيب الجهاز الوحيد أو ربما ميزته فهي عدم احتوائه على كاميرا.

ومن المفترض أن يقدم "نست هاب" تقارير نوم أسبوعية، توفر كافة التفاصيل حول ساعات نوم المستخدم وكم مرة يستيقظ خلال فترة الليل، والشخير والسعال.