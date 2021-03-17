بايدن يصف بوتين بـ"القاتل الذي سيدفع الثمن" والدوما الروسي يرد

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في حوار مع تلفزيون "أي بي سي" بثّ الأربعاء إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل" وحذّر من أنه "سيدفع الثمن"، فعند سؤاله من المذيع إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك".

وسريعاً جاء الرد من الجانب الروسي حيث اعتبر رئيس الدوما الأربعاء أن وصف الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "قاتل" والتهديد بجعله "يدفع ثمن" ذلك، هو "هجوم" على روسيا.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي والمقرب من الرئيس، على حسابه على تلغرام "هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا".

من جهة أخرى تطرق بايدن إلى الملف الأفغاني في المقابلة قائلا إن انسحاب جميع الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع حركة طالبان، ممكن لكنه "صعب".

وانتقد بايدن الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترامب مع المتمردين، وأضاف "أنا بصدد اتخاذ قرار لموعد مغادرتهم" موضحا أن الإعلان عنه سيكون قريبا.