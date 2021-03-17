تعليقات تتضمن تهديدات بقتل جو بايدن ونانسي بيلوسي والمتهم قيد التحقيق

وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيغان الثلاثاء الاتهام إلى شاب أميركي بالتهديد بقتل الرئيس الأميركي جو بايدن بالإضافة إلى المسؤولتين الديموقراطيتين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر.

وقالت المدعية العامة دانا نيزيل في بيان إن جوشوا داكتور البالغ 21 عاما نشر في كانون الثاني/يناير "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني".

وأضافت أن داكتور ذكر في تلك المنشورات مزاعم عن اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أميركية جديدة.

وأشار البيان أيضا الى أن هاتف داكتور النقال تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة. وداكتور الذي قام بتسليم نفسه الثلاثاء متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفي حال ادانته يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 8 نيسان/ابريل.

وكانت الحكومة الأميركية قد أصدرت في أواخر كانون الثاني/يناير تنبيها لمكافحة الإرهاب يركز للمرة الأولى على التهديد الذي يشكله "المتطرفون" على رئاسة بايدن.

كما أن بايدن تعهد في خطاب تنصيبه بعد اقتحام متطرفين لمبنى الكابيتول بدحر "التطرف السياسي المتصاعد وجماعات تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 كانت الحاكمة ويتمر هدفا لمجموعة صغيرة من اليمين المتطرف خططت لاختطافها اعتراضا على اجراءات الإغلاق التي تفرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.