وفاة لاعب لاتسيو الإيطالي إثر حادث سير مروع في روما

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي عن وفاة لاعبه الشاب دانييل غيريني عن عمر 19 عاماً إثر حادث تحطم سيارة في العاصمة الإيطالية روما مساء الأربعاء.

ومثل غيريني المنتخبات الإيطالية للناشئين تحت 15 و16 عاماً كما قضى فترات إعارة في أندية فيورينتينا وتورينو وسبال قبل أن يعود إلى لاتسيو في يناير – كانون الثاني الماضي.

ونعت إدارة لاتسيو غيريني في بيان على موقع تويتر قالت فيه: "ما زالنا نشعر بالذهول والصدمة من الألم، اجتمع رئيس ورجال ونساء نادي لاتسيو الرياضي حول عائلة الشاب دانييل غيريني".

كذلك عبرت إدارة فيورينتينا عن حزنها لنبأ وفاة اللاعب السابق بالقول: "مشاعر الرئيس كوميسو وكل فرد في النادي مع عائلة غيريني في هذا الوقت الصعب للغاية".

كذلك تقدمت عدة أندية إيطالية أخرى مثل إنتر ميلان وإي سي ميلان وروما تعازيها لعائلة اللاعب.