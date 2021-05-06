الصين "تدين بحزم" بيان مجموعة السبع حول حقوق الإنسان

دانت الصين بحزم البيان النهائي الذي صدر عن قمة مجموعة السبع، بحسب ما ذكره مصدر مسؤول في الخارجية الصينية.

واختتمت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأربعاء أول اجتماع حضوري لها منذ عامين باتهام الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع قادة الحراك الديمقراطي في هونغ كونغ، كما عبّرت عن قلقها من العداء الروسي لأوكرانيا.

ودعا وزراء خارجية بريطانيا المستضيفة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إيران إلى الإفراج عن مزدوجي الجنسية المحتجزين "تعسفيا".

كما هددوا المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير بعقوبات جديدة. جاء كل ذلك في بيان ختامي تناول أبرز القضايا الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك التغير المناخي والتعافي إثر الجائحة.

انتقادات للصين

وجه وزراء خارجية دول مجموعة السبع أشد انتقاداتهم إلى الصين الصاعدة، وحثّوا العملاق الآسيوي على الإيفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والوطني معربين عن "القلق البالغ" حيال الانتهاكات في حق أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، وداعين الى وقف استهداف حقوق المتظاهرين في هونغ كونغ. لكنهم أبقوا الباب مفتوحا أمام التعاون مستقبلا مع بكين.

انتقادات لروسيا

انتقد الوزراء روسيا أيضاً لما وصفوه بالـ"سلوك غير المسؤول والمزعزع للاستقرار" من خلال حشد قوات على الحدود الأوكرانية و"النشاط الإلكتروني الخبيث" والمعلومات المضللة والنشاط الاستخباري الضار. وقالوا "سنواصل تعزيز قدراتنا الجماعية وقدرات شركائنا للتصدي وردع السلوك الروسي الذي يهدد النظام الدولي القائم على القواعد".