روسيا تأسف لرفض واشنطن ترتيب محادثات تبثّ مباشرة بين بايدن وبوتين

أعربت روسيا عن أسفها لعدم استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنظيم محادثات تبث مباشرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تمت إضاعة فرصة جديدة للبحث عن مخرج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تتحمل بشكل كامل مسؤولية ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح على نظيره الأمريكي الانخراط في محادثات تبثّ "مباشرة" في الأيام المقبلة، فيما يتواجهان في حرب كلامية منذ وصف جو بايدن، بوتين بأنه "قاتل".

وقال بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي "أريد أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة حديثنا شرط أن يُبث مباشرة"، وأضاف أن هذا الأمر يمكن أن يحدث الجمعة أو الاثنين المقبل معتبرا أنه "قد يثير اهتمام الشعبين الروسي والأمريكي".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس أن بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل". وقالت ساكي لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادماً على تصريحه، "كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر".