فيديو: هاميلتون يحسم سباقا افتتاحيا مثيرا في جائزة البحرين الكبرى

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في السباق الافتتاحي لبطولة العالم لفورمولا واحد في جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير متفوقا بفارق بسيط على الهولندي ماكس فرستابن (ريد بول) لدى اجتيازهما خط النهاية في سباق حُبست فيه الأنفاس حتى الرمق الأخير، وجاء فيه سائق مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.

والفوز هو السادس والتسعون للبريطاني في مسيرته علما بأنه توج بطلا للعالم سبع مرات آخرها الموسم الماضي (رقم قياسي بالتساوي مع الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر).

كما أنها المرة الأولى التي يفوز بها هاميلتون في السباق الافتتاحي منذ عام 2015. وقال هاميلتون متوجها الى فريقه "لقد قمتم بعمل رائع ايها الشباب. أنا ممتن جدا لكم. الجميع في المصنع بذل جهودا شاقة. أعلم باننا لم نملك السرعة المطلوبة لكننا نجحنا في تنفيذ المهمة. انه عمل المجموعة!".

وأضاف "يا له من سباق صعب. كنا ندرك بان التوقف المبكر سيكون صعبا علينا لكن كان علينا أن نبقى على مقربة من ماكس بعد النتائج القوية التي حققها فريقه في نهاية الاسبوع".

وأوضح "عانينا في اللفات الأخيرة وكان ماكس يضغط علي بقوة لكنني نجحت في إبعاده. إنه من أصعب السباقات التي خضتها منذ فترة طويلة".

أما فيرستابن فقال "إنها حسرة لكن يجب أن ننظر إلى الإيجابيات. نحن جاهزون لمواجهة مرسيدس وأعتقد بأن الأمر رائع في مستهل الموسم".

نقطة التحول

وكانت نقطة التحول في السباق عندما نجح الهولندي في تجاوز البريطاني في اللفة 53 أي قبل ثلاث لفات من النهاية، لكن سيارته خرجت كليا عن الحلبة لدى عملية التجاوز وهو أمر مخالف للقوانين، فأعطى المراقبون الأمر لريد بول بالإيعاز إلى فيرستابن بالتخلي عن المركز الأول وإلا سيواجه عقوبة، فانصاع الفريق النمساوي لذلك.

وحاول فيرستابن تجاوز منافسه في اللفات الثلاث الأخيرة لكنه لم يفلح في ذلك. وبدأت الدراما في لفة التحمية عندما تعطلت سيارة سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس في أول سباق رسمي له مع فريقه الجديد، فأعيدت اللفة في حين دخل بيريس المنطلق من المركز الحادي عشر إصلا إلى المرآب وانتظر انطلاق السباق ليلتحق بذيل الترتيب.

حضور الجماهير

وأقيم السباق بحضور بعض المتفرجين الذين سمح لهم بمتابعته إما لخضوعهم للقاح أو لشفائهم من جائحة كوفيد-19، وانطلق فيرستابن من المركز الأول وصمد لدى محاولة هاميلتون اجتيازه عند المنعطف الأول في حين خسر بوتاس مركز الثالث لصالح سائق فيراري شارلر لوكلير من موناكو.

وشهدت اللفة الأولى حادث ارتطام السائق الروسي نيكيتا مازيبين الذي كان يخوض باكورة سباقاته في فورمولا واحد، في الحائط فدخلت سيارة الأمان.

ونجح بوتاس في استعادة المركز الثالث من لوكلير بعد أن تخطاه ببراعة عند أحد المنعطفات في اللفة السادسة، قبل أن يخسر سائق الإمارة المركز الرابع بعد بثلاث لفات لصالح البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين-مرسيدس).

ودخل هاميلتون لتغيير إطارات سيارته في اللفة الخامسة عشرة في حين انتظر فيرستابن اللفة الثامنة عشرة ليخرج وراء البريطاني. وبدأ فيرستابن يقضم الفارق بينه وبين هاميلتون بين اللفتين الـ25 والـ29 حتى بلغ أقل من ثانيتين فاضطر الأخير إلى الدخول مرة جديدة إلى المرآب لتغيير إطارات سيارته لينتزع منه الهولندي الصدارة.

بيد أن فيرستابن سرعان ما تخلى عن المركز الأول مجددا لهاميلتون بعد دخوله المرآب في اللفة الأربعين ليدخل الحلبة متخلفا بفارق 9 ثوان قبل 16 لفة من نهاية السباق، وسرعان ما راح يقلص الفارق تدريجيا إلى أن تجاوزه في اللفة 53 لكنه أخرج سيارته بالكامل عن الحلبة ليضطر بعضها مجبرا إلى التخفيف من سرعته بتعليمات من فريقه ليهدي الفوز إلى هاميلتون.

يذكر أنه لو لم يفعل الهولندي ذلك لكان عوقب في نهاية السباق من قبل المراقبين. ونجح هاميلتون في تحطيم رقم قياسي جديد كأكثر سائق يتصدر مع 5125 لفة منذ بداية مسيرته.

عودة ألونسو

وشهد السباق عودة الإسباني فرناندو الونسو بطل العالم مرتين بعد غياب دام عامين مدافعا عن الوان فريق ألبين رينو للمرة الثالثة في مسيرته بعد فتة 2003-2006 و2008-2009، بيد أن الإسباني لم يكمل السباق واضطر إلى الانسحاب في اللفة الثالثة والثلاثين لعطل في المكابح.

يذكرأن ألونسو (39 عاما) هو ثاني أكبر السائقين سناً في البطولة هذا الموسم بعد سائق ألفا روميو الفنلندي كيمي رايكونن (41 عاما). كما شارك ميك شوخامر نجل ميكايل في أول سباق رسمي له في مسيرته في صفوف فريق هاس وأنهاه في المركز السادس عشر.