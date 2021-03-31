وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري عن عمر يناهز 88 عاماً

تُوفي رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري الأربعاء عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما أفادت صحيفة حكومية.

وأورد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية "توفي منذ قليل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية".

وشغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء مرتين أولهما ما بين عامي 1996 و1999 قبل أن يقع خلاف بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أقاله بشكل اعتبرته الصحف المصرية آنذاك مهينا.

والمرة الثانية حين تولى رئاسة حكومة الإنقاذ بتكليف من المجلس العسكري عام 2011 في أعقاب ثورة يناير التي أطاحت بمبارك من الحكم.

وقبل أن يتولى رئاسة الوزارة عام 1996، كان الجنزوري الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغن الأمريكية، وزيرا للتخطيط.

وفي أول حديث صحافي له بعد سقوط مبارك في شباط/فبراير 2011، سُئل عن أسباب خلافه معه، فاكتفى بالقول إنه "يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب ألا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك"، مضيفا أنه كان "رئيس وزراء حقيقيا وليس مجرد سكرتيرا للرئيس".