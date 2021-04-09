شاهد: معرض ثلاثي الأبعاد لمدينة طوكيو كما لم ترها من قبل

إنها العاصمة اليابانية طوكيو، كما لم ترها من قبل. إنها نسخة مصغرة لإحدى أكبر عواصم العالم. بإقران نموذج ثلاثي الأبعاد مع خرائط الإسقاط، يهدف مشروع "أوربان لاب" في مبنى "موري" في طوكيو لعرض معلومات حول العاصمة اليابانية بطرق مختلفة وملفتة للنظر.

"لا يمكننا عادةً فهم الصورة الكاملة للمدينة من منظور شامل، ولكن بالنظر إليها بهذه الطريقة، يمكننا أن نرى مدى جاذبية طوكيو بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها"، قال شينجي تاكيدا، كبير المديرين في "موري" للبناء.

وقد تم إطلاق المشروع في العام 2019، ويغطي 13 منطقة من مناطق طوكيو الـ 23 ويهدف إلى مساعدة الباحثين والمطورين الخاصين على التفكير في المدينة. يمكن للزوار اكتشاف المعالم بما في ذلك برج طوكيو باللونين الأحمر والأبيض والمجمعات السكنية التي لا نهاية لها بتفاصيل دقيقة ثلاثية الأبعاد، لتكرار مساحة مترامية الأطراف تبلغ 230 كيلومترا مربعا.

تقدم خرائط الإسقاط أعلى النموذج مجموعة من المعلومات، بما في ذلك كيفية تقاطع السكك الحديدية مع المشهد المادي وأين تتركز الشركات والسكان. كما تبرز توقعات شبكة الطرق والسكك الحديدية الأجزاء المتخلفة نسبيًا من المدينة الضخمة، بينما تصور المعلومات المرئية الأخرى نقاط الضعف المختلفة في طوكيو. على سبيل المثال، رسم الخرائط على النموذج مع الارتفاعات ومستويات سطح البحر يوضح المناطق المعرضة للفيضانات من الأنهار والقنوات والبحر. وفي هذا الشأن قال تاكيدا: "بالنظر إلى تعرض اليابان للكوارث الطبيعية بدءًا من الزلازل إلى الأعاصير، فإن فهم نقاط الضعف هذه أمر أساسي".

واستشهد تاكيدا بمثال إعصار عام 2019 الهائل الذي تسبب في فيضانات كبيرة على طول نهر تاما في طوكيو. وقال "لقد رأينا أهمية معرفة كيف تطورت المدينة من حيث تضاريسها والمناطق الأكثر عرضة للأمطار الغزيرة"، مضيفا: "في هذا المرفق، لا يمكنك أن ترى فقط كيف تؤثر الزلازل ولكن أيضًا مجموعة متنوعة من القضايا الأخرى على طوكيو المعرضة للكوارث".

غالبًا ما يُنظر إلى طوكيو على أنها تتوسع وتتطور بشكل كبير، دون خطة معينة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن متطلبات الزلازل يتم تحديثها بانتظام وإصلاح المباني لتلبية القواعد الجديدة.

وسيستمر المعرض في التغير مع المدينة، حيث يتم تحديثه كل عام ليعكس فقدان المباني القديمة وظهور المباني الجديدة. وأوضح تاكيدا: "طوكيو مستمرة في النمو، إنها ليست مدينة يرى فيها الزائرون التاريخ كما لو كانوا يقرؤون كتابًا مدرسيًا قديمًا. إنها تتغير وتنمو كل يوم وهذا عنصر آخر في المدينة يمكن للناس الاستمتاع به".