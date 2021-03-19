شاهد: المعرض الفني الأحدث في طوكيو.. إبداع وساونا في آن واحد

إنه المعرض الأحدث والأهم في منطقة روبونجي في العاصمة طوكيو، تجربة فنية لا مثيل لها تمزج بين الإبداع والساونا.

العرض الفني المليء بالمغامرات والأضواء والمقرر أن يشرع أبوابه أمام الزوار يوم الإثنين 22 مارس/أذار ويستمر لغاية شهر أغسطس/ آب، يسمح للمشاركين "بتجربة الفن وهم بأفضل حالاتهم العقلية".

يُطلب من الراغبين ارتداء ملابس السباحة للدخول إلى المعرض المؤلف من سبع حمامات ساونا، تتفاوت درجات الحرارة فيها بين الغرف الساخنة والحمامات الباردة.

وتظهر الغرف وهي مضاءة بألوان جريئة من اللون الأرجواني إلى الأخضر الغامق.

المعرض الذي أطلق عليه إسم "ريكونكت: آرت ويز ريكان ساونا" ، هو أحدث عرض فني من تنظيم فريق "تيم لاب" الياباني الذي تعاون مع تطبيق تيك توك للفيديو لإتمام هذا المشروع. وضم الفريق مهندسيين وفنانين ومعماريين.

وبعد أن يقضي الشخص بضعة دقائق مسترخيا في غرفة ساخنة، يتلقى حماما باردا لإثارة حواسه ومن ثم يمكنه التجول في غرف مختلفة للاستمتاع بالأعمال الفنية.

وضعت شاشة كبيرة في المكان، تظهر عليها إضاءات لفراشات تعوم في المكان وكرة حمراء كبيرة تشع خلال الظلام ويتحول لونها إلى الأزرق والبنفسجي.

يشتهر فريق "تيم لاب" عالميًا بفنونه الرقمية المبتكرة ويجمع بين الأصوات والمساحات المصممة بعناية لخلق تجارب من عالم آخر.

يتراوح سعر بطاقة الدخول إلى المعرض بين 44 دولاراً إذا أردت عيش هذه التجربة في الأيام العادية و53 دولاراً في أيام عطلة نهاية الأسبوع.