إيران تقرر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 60 بالمئة

أبلغ رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا، عباس عراقجي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً، اليوم، الثلاثاء، أن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 بالمئة.

ولم يبلغ مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني هذا المستوى من قبل على الإطلاق، إذ كانت إيران تعلن أنها تخصّب اليورانيوم حتى نسبة 20 بالمئة، وهذه نسبة غير بعيدة عن النسبة المطلوبة لتصنيع السلاح النووي.

ولم تعلق الوكالة الدولية على الإعلان الإيراني حتى الساعة، بينما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران أبلغت الوكالة بالخطوة، التي تأتي بعد انفجار وقع في منشأة نطنز النووية الأحد الماضي.