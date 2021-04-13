اليابان ستصرف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر بعد معالجتها

تعتزم اليابان تصريف أكثر من مليون طن من المياه الموجودة في محطة فوكوشيما النووية المتضررة، في المحيط بعد معالجتها، رغم معارضة دول مجاورة من بينها الصين ومجموعات الصيادين المحليين.

ويضع هذا القرار حدا لنقاش مستمر منذ سبع سنوات حول طريقة التخلص من المياه الناجمة عن الأمطار والطبقات الجوفية أو المياه المستخدمة لتبريد قلب المفاعلات النووية التي تضررت جراء التسونامي الهائل الذي ضربها في 11 آذار مارس 2011.

وتخزن المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي هذه، والبالغة حوالى 1,25 طن في أكثر من ألف صهريج قرب المحطة الواقعة في شمال شرق اليابان.

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا قال يوم الثلاثاء إن المياه ستصرف في البحر بعد التأكد من أن مستوى المواد المشعة فيها "أقل بكثير من معايير السلامة" مضيفا أن الحكومة اليابانية "ستتخذ إجراءات" لضمان ألا يمس هذا القرار بسمعة المنطقة.

وبات هذا القرار ملحا مع سرعة تراكم المياه. ففي العام 2020 نجم عن الموقع يوميا حوالى 140 مترا مكعبا من المياه الملوثة. وقد تبلغ قدرات التخزين محليا مستواها الأقصى اعتبارا من خريف العام 2022 على ما قالت شركة "تيبكو "المشغلة للموقع.

وخضعت المياه التي ستلقى في المحيط لمعالجات متكررة لتنقيتها من المواد المشعة لكن ليس من مادة تريتيوم التي لا يمكن أن تزال بواسطة التقنيات المتوافرة حاليا. ولن يتم بدء تصريف هذه المياه في المحيط قبل سنتين من الآن.

معارضة محلية ودولية

يلقى هذا الخيار الذي اعتمد على حساب سيناريوهات أخرى مثل تبخر المياه في الجو أو تخزينها بشكل دائم، معارضة قوية من قبل صيادي الأسماك والمزارعين في فوكوشيما الذين يخشون من أن يؤثر ذلك على صورة منتجاتهم لدى المستهلكين.

وقال سوغا الأسبوع الماضي بعد لقاء مع أحد مسؤولي اتحاد تعاونيات صيد الأسماك في اليابان الذي يعارض بقوة المشروع "إدارة المياه الملوثة مسألة لا يمكن تجنبها". وقال كانجي تاشيا المسؤول عن تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما قبيل إعلان القرار "قالت لنا الحكومة إنها لن تصرف المياه (في البحر) من دون موافقة الصيادين. لكنهم الآن يعودون عن هذا القرار ويؤكدون لنا انهم سيصرفون المياه في البحر وهذا أمر غير مفهوم".

وقالت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة "خذلت الحكومة اليابانية مجددا سكان فوكوشيما.. لا يوجد مبرر بتاتا لقرار سيلوث المحيط الهادئ عمدا بمخلفات نووية".

وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة تخزين المياه إلى حين التوصل إلى تكنولوجيات تسمح بإزالة التلوث كليا.

دعم أميركي

في مطلع العام 2020 أوصى خبراء استعانت بهم الحكومة بتصريف المياه في البحر وهو إجراء معتمد أصلا في اليابان والخارج في منشآت نووية.

يقول ميشياكي كاي الأستاذ الجامعي والخبير في مخاطر الإشعاعات في جامعة علوم الصحة في أويتا في جنوب غرب اليابان "ثمة إجماع في صفوف العلماء على أن تأثير ذلك على الصحة ضئيل جدا".

وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر عملية تصريف المياه المعالجة من المفاعل مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم. ويقول تومواكي كوباياكاوا رئيس شركة "تيبكو" الثلاثاء "نأخذ قرار الحكومة على محمل الجد" متعهدا اتخاذ "الإجراءات لمنع الشائعات المبغضة" بشأن الزراعة والغابات وصيد الأسماك والسياحة المحلية.

وأعربت الدول المجاورة لليابان التي تقيم طوكيو معها علاقات عاصفة على خلفية نزاعات قديمة، عن استيائها من القرار. وقالت الصين إن نهج اليابان في هذه المسألة "غير مسؤول للغاية وسوف يضر بالصحة والسلامة العامة في العالم و بالمصالح الحيوية للدول المجاورة ".

وحث المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليابان الإثنين على "التصرف بطريقة عقلانية" بشأن تصريف المياه. بينما أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية الاثنين عن "أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل".

لكن الحكومة الأميركية، حليفة طوكيو، أعربت عن دعمها للعملية مشيرة إلى أن اليابان "درست الخيارات وعواقبها وكانت شفافة في قرارها واعتمدت على ما يبدو نهجا يحترم معايير السلامة النووية المعترف بها عالميا".